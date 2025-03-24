5 أخطاء تؤثر في مظهركِ.. تفاديها عند تصفيف الغرة

قصّ الغرة وهي مُبللة
قص الغرة وهي مُبللة يمكن أن يؤدي إلى حدوث خطأ في الطول، حيث يبدو الشعر أطول أثناء رطوبته بسبب التمدد. وعند جفافه، سينكمش ويصبح أقصر من المتوقع. لذا، يجب قص الغرة عندما تكون جافة للحصول على الطول الحقيقي لها.
الأدوات التي تستخدمينها تلعب دورًا كبيرًا في شكل غرتكِ. استخدام مكواة فرد الشعر فقط قد يجعلها تبدو خشنة، بينما الفرشاة المستديرة مع مجفف الشعر تُساعد في الحصول على غرة ناعمة ومتناسقة دون إتلاف الشعر.
تجاهل نوع الشعر
كل نوع من أنواع الشعر يحتاج إلى تقنية تصفيف مختلفة. لا تحاولي إجبار غرتكِ على أن تبقى مستقيمة إذا كان شعركِ مموجًا أو مجعدًا. بدلاً من مقاومة نوع شعركِ، استخدمي تقنيات ومنتجات تُعزز من ملمسه الطبيعي.
الإفراط في استخدام منتجات التصفيف
قد يؤدي استخدام الكثير من منتجات التصفيف إلى جعل الغرة دهنية أو ثقيلة. استخدمي كمية قليلة من المنتج الخفيف مثل الشامبو الجاف للحفاظ على مظهر غرتكِ منتعشًا دون التكتل أو التصلب.
اختيار غرة غير مناسبة لشكل وجهك
لا تتناسب كل أنواع الغرة مع جميع الأشكال الوجهية. على سبيل المثال، قد تجعل الغرة الحادة الوجه المستدير يبدو أكثر استدارة. اختاري الغرة التي تُكمل شكل وجهكِ وتُبرز ملامحكِ بشكل جميل.
باختيار الأدوات المناسبة وتطبيق التقنيات الملائمة، يمكنكِ الحصول على غرة أنيقة وجميلة تبرز جمال وجهكِ بشكل طبيعي ومثالي.
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