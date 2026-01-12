5 أطعمة يومية قد تُسبب تساقط الشعر تدريجيا

ومن أبرز الأطعمة التي قد تُفاقم التساقط:
الكربوهيدرات المكررة والسكريات: الإفراط في الخبز الأبيض، المعجنات والحلويات يرفع سكر الدم ويُحفز الالتهابات التي تضعف بصيلات الشعر.
الأطعمة المقلية: تحتوي على دهون متحولة وأملاح مرتفعة، وتفتقر للعناصر الغذائية، ما يزيد الإجهاد التأكسدي ويضر فروة الرأس.
التونة وبعض الأسماك الكبيرة: قد تحتوي على نسب مرتفعة من الزئبق المرتبط بتساقط الشعر عند التعرض المزمن.
اللحوم الحمراء: الإفراط فيها يزيد إفراز الدهون بفروة الرأس ويضعف بصيلات الشعر.
المشروبات السكرية: تؤدي إلى اضطراب سكر الدم واختلال صحة الأمعاء، مما يعيق امتصاص العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر.
ويؤكد خبراء التغذية أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الطبيعية يشكّل خطوة أساسية للحفاظ على شعر صحي وقوي.
