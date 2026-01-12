الإثنين 2026-01-12 03:06 م

5 أطعمة يومية قد تُسبب تساقط الشعر تدريجيا

ل
تعبيرية
 
الإثنين، 12-01-2026 01:44 م

الوكيل الإخباري-   تشير دراسات غذائية إلى أن تساقط الشعر لدى النساء قد يكون مرتبطًا بالنظام الغذائي أكثر من العناية الخارجية، مثل الزيوت والسيرومات والشامبوهات الباهظة الثمن.

اضافة اعلان


ومن أبرز الأطعمة التي قد تُفاقم التساقط:
الكربوهيدرات المكررة والسكريات: الإفراط في الخبز الأبيض، المعجنات والحلويات يرفع سكر الدم ويُحفز الالتهابات التي تضعف بصيلات الشعر.
الأطعمة المقلية: تحتوي على دهون متحولة وأملاح مرتفعة، وتفتقر للعناصر الغذائية، ما يزيد الإجهاد التأكسدي ويضر فروة الرأس.
التونة وبعض الأسماك الكبيرة: قد تحتوي على نسب مرتفعة من الزئبق المرتبط بتساقط الشعر عند التعرض المزمن.
اللحوم الحمراء: الإفراط فيها يزيد إفراز الدهون بفروة الرأس ويضعف بصيلات الشعر.
المشروبات السكرية: تؤدي إلى اضطراب سكر الدم واختلال صحة الأمعاء، مما يعيق امتصاص العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر.


ويؤكد خبراء التغذية أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الطبيعية يشكّل خطوة أساسية للحفاظ على شعر صحي وقوي.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

أخبار محلية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

ع

فيديو منوع مقطع متداول بتقنية الفاصل الزمني: رحلة الكعبة المشرفة من عام 1400 إلى 2026

راغب علامه يغني للعشاق في عمان بعيد الحب والتذكرة تصل الى 350 ديناراً

أخبار محلية راغب علامه يغني للعشاق في عمان بعيد الحب والتذكرة تصل الى 350 ديناراً

قب

تكنولوجيا غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة

45

تكنولوجيا غوغل تحذف ملخصات الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف معلومات صحية مضللة

توضيح هام للغاية من هيئة تنظيم الطاقة حول الفاقد الكهربائي

أخبار محلية توضيح هام للغاية من هيئة تنظيم الطاقة حول الفاقد الكهربائي

ت

أخبار محلية وزير السياحة: الروح بدأت تعود للقطاع بعد معاناته خلال العامين الماضيين

مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك



 






الأكثر مشاهدة