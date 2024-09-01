5 أنواع لحبوب الجبهة.. دليلك للتخلص منها

الوكيل الإخباري- حبوب الجبهة من المشكلات الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، وتتسبب في الانزعاج الشديد، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة. وعادة ما تتطلب عناية طبية سريعة لتجنب تفاقم المشكلة.

اضافة اعلان



أسباب ظهور حبوب الجبهة

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بحبوب في الجبهة، منها:

انسداد المسام: نتيجة تراكم الزيوت والأوساخ وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب.

التغيرات الهرمونية: خاصة خلال فترة المراهقة أو الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيوت في الجلد وظهور الحبوب.

وجود نوع معين من البكتيريا: مما يزيد من خطر ظهور حب الشباب.

وجود تاريخ عائلي: للإصابة بالحبوب في الجبهة.

اتباع عادات خاطئة: مثل لمس الوجه باستمرار أو عدم تنظيف البشرة بشكل صحيح.

تناول بعض الأدوية: التي قد تتسبب في ظهور حب الشباب كأثر جانبي.

التوتر والضغط النفسي: مما يزيد من إنتاج الزيوت في الجلد.



أنواع حبوب الجبهة

حبوب الجبهة لا تظهر بشكل موحد على البشرة، ولكن هناك العديد من الأنواع، منها:

الرؤوس السوداء: نتيجة انسداد المسام وتأكسد الدهون بداخلها.

الرؤوس البيضاء: تتشابه مع الرؤوس السوداء، ولكنها مغطاة بطبقة رقيقة من الجلد.

البثور: عادة ما تكون حمراء ومؤلمة وتحتوي على صديد.

البثور الكبيرة: تكون صلبة ومؤلمة وغالبًا ما تكون عميقة داخل الجلد.

الخراجات: وهي أكبر أنواع الحبوب، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الصديد.



طرق علاج حبوب الجبهة

تتعدد طرق العلاج التي تساهم في السيطرة على حبوب الجبهة، منها:

غسل الوجه مرتين يوميًا: بمنظف لطيف.

تجنب لمس الوجه باستمرار.

تقشير البشرة بلطف: مرة أو مرتين في الأسبوع.

وضع الثلج على البشرة: لتقليل الالتهاب.

استعمال المراهم والكريمات الموضعية: التي تحتوي على مواد فعالة تقضي على الحبوب.

استخدام المضادات الحيوية: للقضاء على البكتيريا.

تناول الأدوية عن طريق الفم: تحت إشراف الطبيب المختص.

الخضوع للعلاج بالليزر: لإزالة الندبات والبقع الداكنة الناتجة عن الحبوب.