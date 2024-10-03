5 اتّجاهات يجب متابعتها في ربيع وصيف 2025

الوكيل الإخباري- مع انتهاء أسابيع الموضة لربيع وصيف 2025، أبهرت منصات العرض بمجموعة من التصاميم المبتكرة والتصريحات الجريئة، التي تعكس المشهد المتطور باستمرار للأناقة. من الألوان النابضة بالحياة إلى الصور الظلّية غير المتوقعة، استعرض المصمّمون إبداعاتهم ورؤيتهم للمواسم المقبلة.

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هناك خمسة اتجاهات بارزة ظهرت من منصات العرض، كلٌ منها يقدّم لمسة فريدة من نوعها على الموضة من المؤكد أنها ستأسرنا مع انتقالنا إلى الأشهُر الأكثر دفئاً.

تصاميم انعكاسية كالمرآة



كان الترتر الفضّي العاكس والجلد المصقول للغاية موجودَين بشكل لافت في مجموعات هذا الموسم. برزت القطع العاكسة في كل أنحاء منصات العروض، ومن المؤكد أنها ستضفي بريقاً على خزانة ملابسك في الربيع المقبل.



فساتين منسابة من التسعينيات



الفستان الانزلاقي هو صورة ظلّية بسيطة تذكّرنا على الفور بكورتني لوف واتجاه الجرونج من التسعينيات. شهدت أسابيع الموضة في العالم الكثير من التكرارات في مجموعة من الألوان الشفّافة، مع ظهور التفاصيل اللافتة.



معاطف الترنش



إذا كنت تفكرين في تحديث خزانة ملابسك بمعطف ترنش جديد، فهذا هو الموسم المناسب لاتخاذ هذه الخطوة. لقد رأينا المعاطف على كل منصة تقريباً في هذه العروض العالمية، ومع هذا التنوع في الألوان والأطوال والملمس، فهناك بالتأكيد شيء يناسب الجميع.

فساتين الوشاح



طغت طبعات الأوشحة الحريرية على منصات العرض بمظهر جديد ومثير. كانت هناك طبعات تراثية في "فيراغامو" Ferragamo، وحرير شفّاف في "فندي" Fendi، وإصدارات زهرية ومخطّطة زاهية في "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta .