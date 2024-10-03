5 اتّجاهات يجب متابعتها في ربيع وصيف 2025

كان الترتر الفضّي العاكس والجلد المصقول للغاية موجودَين بشكل لافت في مجموعات هذا الموسم. برزت القطع العاكسة في كل أنحاء منصات العروض، ومن المؤكد أنها ستضفي بريقاً على خزانة ملابسك في الربيع المقبل.
فساتين منسابة من التسعينيات
الفستان الانزلاقي هو صورة ظلّية بسيطة تذكّرنا على الفور بكورتني لوف واتجاه الجرونج من التسعينيات. شهدت أسابيع الموضة في العالم الكثير من التكرارات في مجموعة من الألوان الشفّافة، مع ظهور التفاصيل اللافتة.
معاطف الترنش
إذا كنت تفكرين في تحديث خزانة ملابسك بمعطف ترنش جديد، فهذا هو الموسم المناسب لاتخاذ هذه الخطوة. لقد رأينا المعاطف على كل منصة تقريباً في هذه العروض العالمية، ومع هذا التنوع في الألوان والأطوال والملمس، فهناك بالتأكيد شيء يناسب الجميع.
طغت طبعات الأوشحة الحريرية على منصات العرض بمظهر جديد ومثير. كانت هناك طبعات تراثية في "فيراغامو" Ferragamo، وحرير شفّاف في "فندي" Fendi، وإصدارات زهرية ومخطّطة زاهية في "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta .
برز اللون الأخضر الفستقي بشكل لافت في مجموعات عروض الأزياء. هذا اللون الهادئ يعكس نوعاً من الهدوء المميز على الإطلالة ويمنحها إشراقة لطيفة بعيدة من المبالغة.
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