5 خطوات أساسية لتوّهج البشرة

ليس من المستغرب أن تكون خطوتك الأولى هذا الصيف هي استخدام المنظف، يوصي الخبراء باستخدام شيء مرطب لا يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية.
Hydrating Toner
التونر المرطب هو الخطوة التالية. بشكل أساسي، يوفر هذا طبقة من الرطوبة عديمة الوزن في الجلد.
Hydrating Serum
الخطوة الثالثة هي المصل الخاص بك. فإن هذا يضيف طبقة من الترطيب دون اختناق الجلد. ننصحك باختيار تركيبات تحتوي على حمض الهيالورونيك والنياسيناميد والسيراميد والسكوالان والصبار لإرواء البشرة العطشى. سيستفيد أصحاب البشرة الجافة بشكل خاص من هذه الخطوة.
Water-Cream Moisturizer
حان الوقت الآن للحفاظ على الرطوبة باستخدام مرطب خفيف الوزن. يؤيد الخبراء القوام الكريمي المائي الذي يزود البشرة بالرطوبة دون الشعور بالثقل.
Sunscreen
وأخيرًا، الخطوة الأخيرة وربما الأكثر أهمية هي استخدام واقي الشمس. هذا هو الموسم الذي نتعرض فيه لأشعة الشمس لفترات أطول وفي كثير من الأحيان، لذا فإن الحماية من أشعة الشمس أمر لا بد منه خلال أشهر الصيف. بالنسبة لأفضل واقيات الشمس للوجه، يوصي الخبراء عادةً باستخدام عامل حماية من الشمس (SPF) واسع النطاق يبلغ 30 أو أعلى. اختاري تركيبة مقاومة للعرق والماء.
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