5 خطوات بسيطة لتحصلي على بشرة ناعمة ومتوهجة

- شرب الماء بكثرة: يساعد في ترطيب البشرة من الداخل ويساهم في نضارتها.
- تنظيف البشرة بانتظام: استخدام منظف مناسب لنوع بشرتك يحافظ على إشراقتها.
- التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يعزز صحة البشرة.
- الحماية من الشمس: كريم الحماية من الشمس مهم لتفادي ظهور علامات التقدم في العمر.
- النوم الكافي: يساعد في تجديد خلايا البشرة ومنحها إشراقة صحية.
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