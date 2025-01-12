5 خطوات بسيطة لتحصلي على بشرة ناعمة ومتوهجة

الوكيل الإخباري- الجمال يبدأ من الداخل، ولكن للعناية ببشرتك دور كبير أيضًا! هل كنتِ تعرفين أن بعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهر بشرتك؟

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إليكِ 5 نصائح بسيطة وسهلة يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة ناعمة، مشرقة وخالية من الشوائب: