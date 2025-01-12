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5 خطوات بسيطة لتحصلي على بشرة ناعمة ومتوهجة

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تعبيرية
الأحد، 12-01-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-   الجمال يبدأ من الداخل، ولكن للعناية ببشرتك دور كبير أيضًا! هل كنتِ تعرفين أن بعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهر بشرتك؟

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إليكِ 5 نصائح بسيطة وسهلة يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة ناعمة، مشرقة وخالية من الشوائب:


- شرب الماء بكثرة: يساعد في ترطيب البشرة من الداخل ويساهم في نضارتها.
- تنظيف البشرة بانتظام: استخدام منظف مناسب لنوع بشرتك يحافظ على إشراقتها.
- التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يعزز صحة البشرة.
- الحماية من الشمس: كريم الحماية من الشمس مهم لتفادي ظهور علامات التقدم في العمر.
- النوم الكافي: يساعد في تجديد خلايا البشرة ومنحها إشراقة صحية.

 
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