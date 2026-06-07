5 خطوات سهلة للحفاظ على أظافر قوية وصحية في المنزل

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الوكيل الإخباري- لا تحتاج العناية بالأظافر إلى زيارات متكررة لصالونات التجميل، إذ يمكن الحفاظ على أظافر قوية وأنيقة من خلال روتين بسيط ومنتظم في المنزل. فالعناية بالأظافر لا تعزز المظهر الجمالي فقط، بل تساعد أيضاً على حمايتها من التكسر والجفاف. اضافة اعلان





مقوّي الأظافر لاستعادة الصلابة

يساعد استخدام مقوّي الأظافر على تقوية الأظافر الضعيفة والهشة، خاصة بعد الاستخدام المتكرر لطلاء الجل أو الأكريليك. وينصح بتطبيقه على أظافر نظيفة عدة مرات أسبوعياً للمساعدة في استعادة قوتها الطبيعية.



طبقة حماية لثبات الطلاء

تُعد الطبقة العلوية (Top Coat) خطوة مهمة بعد وضع طلاء الأظافر، إذ تمنح لمعاناً إضافياً وتساعد على حماية اللون من التقشر، كما تقلل من احتمالية تكسر الأظافر.



أقنعة اليدين للعناية المكثفة

تساهم أقنعة اليدين وتقنيات العناية الحديثة في ترطيب البشرة المحيطة بالأظافر وتغذيتها، ما يساعد على تحسين مظهر اليدين ودعم صحة الأظافر.



الترطيب اليومي ضرورة

يعد استخدام كريمات اليدين المرطبة من أهم خطوات العناية بالأظافر، لأنها تحافظ على نعومة الجلد المحيط بها وتقلل من التشققات والجفاف، مما ينعكس إيجاباً على صحة الأظافر وقوتها.



سيروم ترميم الأظافر

يمكن لسيرومات ترميم الأظافر أن تساعد في إصلاح التلف وتقليل التكسر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة الأظافر أو ضعفها، مع تعزيز نمو أظافر أكثر قوة وصحة عند الاستخدام المنتظم.





