5 طرق عصرية لتنسيق إطلالاتك الصيفية في 2026 - صور

ومن أبرز طرق تنسيق الملابس الصيفية:
تنسيق الطبقات بذكاء عبر الجمع بين السراويل الخفيفة والسترات أو الكارديغان.
إضافة التنانير المرصعة بالترتر مع قمصان حريرية لإطلالة أنيقة.
اعتماد الكروشيه كخيار عصري مناسب لإطلالات الصيف والشاطئ.
وتساعد هذه الأفكار على تجديد خزانة الملابس وإبراز الأسلوب الشخصي بلمسات مختلفة.
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