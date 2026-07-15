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5 طرق عصرية لتنسيق إطلالاتك الصيفية في 2026 - صور

ثشسي
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   قد تبدو الملابس الصيفية سهلة التنسيق، لكنها تحتاج إلى لمسات ذكية لإبراز الإطلالة. ومع صيف 2026، يمكن إعادة تنسيق القطع الصيفية بطرق جديدة بدل الاعتماد على أحدث الصيحات فقط.

ومن أبرز طرق تنسيق الملابس الصيفية:

تنسيق الطبقات بذكاء عبر الجمع بين السراويل الخفيفة والسترات أو الكارديغان.

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إضافة التنانير المرصعة بالترتر مع قمصان حريرية لإطلالة أنيقة.


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اختيار الفستان الأبيض الكلاسيكي مع إكسسوارات بسيطة لإطلالة صيفية راقية.


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اعتماد الكروشيه كخيار عصري مناسب لإطلالات الصيف والشاطئ.

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وتساعد هذه الأفكار على تجديد خزانة الملابس وإبراز الأسلوب الشخصي بلمسات مختلفة.

 
 


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