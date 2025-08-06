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5 طرق فعّالة لعلاج الشعر المتقصف في المنزل بسهولة

5فقفل
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   يُعدّ البيض من أفضل المواد الطبيعية للعناية بالشعر، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد في تقوية خصلات الشعر وحمايتها من التلف والتساقط.

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أما الزبادي بالعسل، فيشكلان مزيجًا فعّالًا في ترطيب الشعر وتغذيته. ويُنصح بخلط كميات متساوية من العسل والزبادي، ووضعه على أطراف الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسله، ما يساهم في تنعيم الشعر ومنع التقصف بفضل خصائص العسل المرطبة ومغذيات الزبادي.


هذه الوصفات الطبيعية يمكن أن تكون بدائل آمنة وفعالة للعناية بالشعر، خصوصًا لمن يعانون من الجفاف أو التلف الناتج عن الصبغات والحرارة.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

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