5 طرق فعّالة لعلاج الشعر المتقصف في المنزل بسهولة

أما الزبادي بالعسل، فيشكلان مزيجًا فعّالًا في ترطيب الشعر وتغذيته. ويُنصح بخلط كميات متساوية من العسل والزبادي، ووضعه على أطراف الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسله، ما يساهم في تنعيم الشعر ومنع التقصف بفضل خصائص العسل المرطبة ومغذيات الزبادي.
هذه الوصفات الطبيعية يمكن أن تكون بدائل آمنة وفعالة للعناية بالشعر، خصوصًا لمن يعانون من الجفاف أو التلف الناتج عن الصبغات والحرارة.
-
أخبار متعلقة
-
أطعمة غنية بفيتامين E لتعزيز صحة البشرة والوقاية من الشيوخة
-
تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!
-
كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟
-
رسم الحواجب.. السر وراء إطلالة مثالية وجذابة
-
7 أخطاء تجنبوها للحفاظ على بشرة صحيّة مُشرقة
-
العلاج بالإبر الدقيقة للهالات السوداء: حل فعّال دون جراحة
-
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه وترطيبها بلمسة منزلية بسيطة
-
وداعًا للذقن المزدوج: 7 طرق طبيعية وغير جراحية لشد الجلد وتحسين المظهر