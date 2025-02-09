5 عادات تجميلية يجب تجنبها للحفاظ على صحة بشرتك وشعرك

استخدام مستحضرات غير ملائمة لبشرتك
اختيار منتجات غير مناسبة لنوع بشرتك قد يتسبب في جفافها أو تحسسها. تأكدي من أن مستحضرات العناية بالبشرة تتناسب مع نوع بشرتك (دهنية، جافة، مختلطة أو حساسة).
عدم إزالة المكياج قبل النوم
ترك المكياج على بشرتك أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب. تأكدي دائمًا من تنظيف وجهك جيدًا باستخدام مزيل مكياج أو غسول مناسب قبل النوم.
الإفراط في التقشير
تقشير البشرة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى تهيج البشرة وجفافها. من الأفضل تقشير البشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط حسب نوع البشرة.
عدم استخدام واقي الشمس يوميًا
حتى في الأيام الغائمة، يجب استخدام واقي شمس لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي تسبب الشيخوخة المبكرة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.
الإفراط في استخدام منتجات الشعر الكيميائية
المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية مثل صبغات الشعر أو المكثفات يمكن أن تضر بصحة الشعر مع مرور الوقت. حاول استخدام منتجات طبيعية وابتعد عن المعالجة الكيميائية المستمرة.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تصغرين أنفك بالمكياج: دليل خطوة بخطوة
-
طرق فعّالة للحصول على خصر نحيف بطريقة صحية
-
الطريقة الصحيحة لوضع المرطب للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة
-
البشرة الحساسة مقابل البشرة المتحسسة: الفرق وكيفية العناية بكل نوع
-
أفضل العادات اليومية للحفاظ على صحة وجمال القدمين
-
كيفية تبييض الأسنان في المنزل بطرق طبيعية وآمنة
-
وداعا لتساقط الشعر: حلول علمية فعّالة وبأسعار معقولة
-
أفضل العلاجات لمحاربة الهالات السوداء واستعادة إشراقة عينيك