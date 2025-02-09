5 عادات تجميلية يجب تجنبها للحفاظ على صحة بشرتك وشعرك

الوكيل الإخباري- في عالم الجمال والعناية بالبشرة والشعر، تكثر النصائح والروتينات التي يتم تبادلها بين النساء، ولكن ليس كل ما يُنصح به يمكن أن يكون مناسبًا أو صحيًا لبشرتك أو شعرك. بعض العادات التي نتبعها يوميًا قد تضر بصحتنا الجمالية على المدى الطويل. في هذا المقال، سنتعرف على خمسة ممنوعات يجب أن تتفاديها في روتين جمالك للحفاظ على صحة بشرتك وشعرك.

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إليك خمسة ممنوعات في روتين جمالك يجب أن تتفاديها:

استخدام مستحضرات غير ملائمة لبشرتك

اختيار منتجات غير مناسبة لنوع بشرتك قد يتسبب في جفافها أو تحسسها. تأكدي من أن مستحضرات العناية بالبشرة تتناسب مع نوع بشرتك (دهنية، جافة، مختلطة أو حساسة).



عدم إزالة المكياج قبل النوم

ترك المكياج على بشرتك أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب. تأكدي دائمًا من تنظيف وجهك جيدًا باستخدام مزيل مكياج أو غسول مناسب قبل النوم.



الإفراط في التقشير

تقشير البشرة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى تهيج البشرة وجفافها. من الأفضل تقشير البشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط حسب نوع البشرة.



عدم استخدام واقي الشمس يوميًا

حتى في الأيام الغائمة، يجب استخدام واقي شمس لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي تسبب الشيخوخة المبكرة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.



الإفراط في استخدام منتجات الشعر الكيميائية

المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية مثل صبغات الشعر أو المكثفات يمكن أن تضر بصحة الشعر مع مرور الوقت. حاول استخدام منتجات طبيعية وابتعد عن المعالجة الكيميائية المستمرة.