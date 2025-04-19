5 مكملات غذائية لتعزيز ترطيب البشرة وصحتها

حمض الهيالورونيك
أحماض أوميغا-3 الدهنية
موجودة في مكملات زيت السمك وبذور الكتان، وتساعد على تقوية حاجز البشرة ومنع فقدان الرطوبة، كما تُقلل الالتهابات.
فيتامين E
بفضل خصائصه المُرطبة والمضادة للأكسدة، يساعد في حماية البشرة من الجفاف ويحافظ على رطوبتها.
الكولاجين
يُحسن مرونة البشرة وترطيبها عن طريق زيادة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.
السيراميدات
هي دهون طبيعية تعزز حاجز البشرة وتحافظ على رطوبتها، خاصة في الطقس الجاف.
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