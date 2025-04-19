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5 مكملات غذائية لتعزيز ترطيب البشرة وصحتها

اى
تعبيرية
 
السبت، 19-04-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-  يُعاني البعض من بشرة جافة وباهتة بين الحين والآخر، لكن إضافة المكملات الغذائية المناسبة إلى الروتين اليومي يمكن أن تُحسن من مظهر البشرة بشكل كبير. وفقًا لمنصة TATA 1mg، إليك خمسة مكملات غذائية تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وجعلها أكثر صحة وإشراقًا:

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حمض الهيالورونيك

يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة، مما يُحسن نضارة البشرة ومرونتها ويقلل من جفافها.


أحماض أوميغا-3 الدهنية
موجودة في مكملات زيت السمك وبذور الكتان، وتساعد على تقوية حاجز البشرة ومنع فقدان الرطوبة، كما تُقلل الالتهابات.


فيتامين E
بفضل خصائصه المُرطبة والمضادة للأكسدة، يساعد في حماية البشرة من الجفاف ويحافظ على رطوبتها.


الكولاجين
يُحسن مرونة البشرة وترطيبها عن طريق زيادة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.


السيراميدات
هي دهون طبيعية تعزز حاجز البشرة وتحافظ على رطوبتها، خاصة في الطقس الجاف.

 

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