الأربعاء 2025-07-16 03:54 م
 

5 مكونات تُعزّز كثافة الشعر.. ابحثوا عنها في الشامبو

5فل
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   مع مرور الوقت وتغير نمط الحياة، يتطلب الشعر روتينًا جديدًا يتماشى مع احتياجاته المتغيرة. فالشعر الذي كان قويًا قبل سنوات قد يُصبح اليوم هشًا أو خفيفًا، ما يستدعي التركيز على مكونات فعالة تُغذي الفروة وتعزز نمو الشعر.

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إليك 5 مكونات يُنصح بإدراجها في الشامبو أو علاجات الشعر، لما لها من فوائد مثبتة:
1. البيوتين (فيتامين B7)
يُعد من أشهر العناصر المرتبطة بصحة الشعر، كونه يساعد في إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الرئيسي في تكوين الشعرة.
✔ يقوي الشعر الضعيف
✔ يقلل التكسر
✔ يدعم نمو شعر جديد
ملاحظة: يحتاج استخدامه المنتظم 3 أشهر على الأقل لظهور النتائج.

2. النياسين (فيتامين B3)
يدعم الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُحسّن تدفق الأكسجين والمغذيات إلى بصيلات الشعر.
✔ يعزز نمو الشعر
✔ يحسن مظهر الشعر الباهت
✔ يقلل الالتهابات الجلدية

3. الكافيين
عند استخدامه موضعيًا في الشامبو أو السيروم، يُحفز بصيلات الشعر ويُطيل مرحلة النمو، ما يساعد في:
✔ تقليل تساقط الشعر
✔ تقوية الجذور
✔ تسريع نمو شعر جديد

4. الكيراتين
كونه المكوّن الأساسي للشعرة، فإن إضافته إلى الروتين يعيد بناء المناطق المتضررة من الشعر، ويمنح:
✔ مظهرًا صحيًا ولمعانًا
✔ نعومة وتقليل التجعد
✔ كثافة أقوى للشعر التالف

5. بيبتيدات النحاس
رغم أنها أقل شهرة، فإن فعاليتها في تحفيز النمو وصحة الفروة ملحوظة، إذ تعمل على:
✔ تنشيط الدورة الدموية
✔ دعم إنتاج الكولاجين والإيلاستين
✔ تقليل التساقط وتعزيز كثافة الشعر

📌 خلاصة:
لكل نوع شعر تحدياته، لكن بإدراج هذه المكونات في روتين العناية – سواء في الشامبو أو السيروم أو علاجات الفروة – يمكنك استعادة حيوية وكثافة شعرك بطريقة مدروسة وفعالة.

 

االعربية

 
 
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