5 منتجات أساسية في حقيبة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- مع اقتراب عيد الأضحى والاستعداد للإطلالات المتنوعة بين الزيارات العائلية والخروجات مع الأصدقاء، تصبح حقيبة اليد قطعة أساسية ترافق المرأة طوال اليوم. ومع كثرة التنقل بين اللقاءات والمناسبات، تبرز الحاجة إلى بعض المستحضرات الأساسية التي تساعد على الحفاظ على انتعاش المكياج وترتيب الإطلالة بسرعة وسهولة.





مستحضرات تجميل لا بد من وجودها داخل حقيبتكِ في عيد الأضحى



وجود أساسيات الجمال والعناية داخل حقيبتكِ خلال أيام العيد يمنحكِ شعورًا بالراحة ويجعلكِ مستعدة في أي وقت، لذلك لا يقل تجهيز الحقيبة أهمية عن اختيار الإطلالة نفسها. ومن مستحضرات المكياج إلى منتجات العناية اليومية، هناك أساسيات تستحق مكانًا دائمًا داخل حقيبتكِ خلال العيد.



1- أحمر خدود وشفاه بمنتج واحد



يُعد أحمر الخدود والشفاه بمنتج واحد من أبرز المستحضرات الذكية التي لا غنى عنها في حقيبة العيد، إذ يجمع بين وظيفتين في تركيبة واحدة، ما يجعله خيارًا عمليًا وسريعًا خلال التنقلات الطويلة.



ولإطلالة منعشة خلال اليوم، يمنحكِ هذا المنتج لمسة لون طبيعية تعيد الحيوية للوجه والشفاه في ثوانٍ معدودة، من دون الحاجة إلى استخدام عدة مستحضرات.



2- عبوة عطر صغيرة



مع قضاء ساعات طويلة خارج المنزل خلال أيام العيد، تحتاجين إلى لمسة سريعة تعيد لكِ الانتعاش والحيوية طوال اليوم. لذلك، احرصي على الاحتفاظ بعبوة عطر صغيرة أو معطر شعر داخل حقيبتكِ، لتمنحكِ شعورًا فوريًا بالانتعاش خلال التنقل بين الزيارات والتجمعات المختلفة.



3- الكونسيلر



اعتبري الكونسيلر صديقكِ المقرب خلال الفترات الطويلة خارج المنزل، فهو من أهم منتجات المكياج التي يجب أن تكون داخل حقيبتكِ.



يساعد الكونسيلر على تجديد مظهر تحت العين عندما يبدأ المكياج بالاختفاء أو تظهر علامات التعب حول العينين، كما يمكنه إخفاء الاحمرار وإصلاح أي تلطخ في الآيلاينر.



ويُفضل اختيار تركيبة كريمية سهلة الدمج، تنساب بسرعة على البشرة من دون الحاجة إلى أدوات كثيرة، ما يجعله مثاليًا للمسات السريعة أثناء التنقل خلال اليوم.



4- كريم لليدين



في أيام العيد، تُعد نعومة اليدين وترطيبهما جزءًا أساسيًا من الإطلالة الأنيقة والمرتبة. لذلك، احرصي على وضع كريم مرطب لليدين داخل حقيبتكِ للحفاظ على نعومة البشرة وانتعاشها طوال اليوم، خاصة مع الطقس الحار.



5- ربطة شعر حريرية



خلال أيام العيد الطويلة، يبقى الحفاظ على مظهر الشعر مرتبًا وصحيًا تحديًا يحتاج إلى حلول عملية وسريعة. لذلك، احرصي على وجود ربطة شعر ساتان داخل حقيبتكِ لاستخدامها عند الحاجة لرفع الشعر بشكل مريح وأنيق.



وبفضل نعومتها، تساعد على تقليل الاحتكاك والتشابك، ما يحد من التقصف والهيشان. كما تمنع العلامات والتموجات التي تتركها ربطات الشعر التقليدية، لتبقي تسريحتكِ مرتبة وأنيقة لأطول فترة ممكنة خلال اليوم.





