5 وصفات لإنعاش البشرة في حرارة الصيف

الوكيل الإخباري- تُساعد بعض الخطوات العمليّة البسيطة في جعل البشرة تتعامل بشكل أفضل مع ارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف، ومدّها بالانتعاش. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.



يُعد تجنّب الإفراط في التعرّض المباشر للشمس وترطيب الجسم من الداخل عبر شرب كمية وافرة من الماء من أبرز النصائح، ولكن هناك سواها أيضاً من الخطوات السهلة التي تُعزّز الشعور بالتألق خلال هذا الموسم.



1- الاستعانة بالثلاّجة

قد تبدو الفكرة غريبة للبعض، ولكن وضع المنتجات والأكسسوارات التجميليّة في الثلاجة مفيد جداً خلال فصل الصيف. تُساعد هذه الخطوة على حماية مكونات مستحضرات العناية التجميليّة من التلف كما تمدّ البشرة بالانتعاش الفوري. إن تبريد كريم محيط العينين مثلاً، يُعزّز مفعوله في إزالة الجيوب المُنتفخة والأمر نفسه ينطبق على كريم النهار، لوشن ترطيب الجسم، الكريم المُعالج لثقل القدمين، وحتى رذاذ المياه الحراريّة والأكسسوارات المُستعملة لتدليك البشرة.

2- اختيار مستحضرات عناية بمفعول مُبرّد

نميل في فصل الصيف عادةً إلى الاكتفاء بالخطوات الأساسيّة في روتين العناية التجميليّة. ويمكن في هذا الإطار الاستعانة بمنتجات 2 في1 التي ترطّب البشرة وتكون مزوّدة بتأثير مُبرّد يُنعشها. فقد نشطت المُختبرات التجميليّة العالميّة على تصنيعها في السنوات الأخيرة مع ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحراري. وهي تحتوي بمعظمها على المنتول، هذا العنصر النشط الذي يولّد عند مُلامسة الجلد شعوراً بالانتعاش شبيه بالشعور المُرافق لمضغ علكة بطعم النعناع.



3- استخدام الرذاذ المُنعش والمياه الحراريّة

يُشكل استعمال اللوشن المنعش والمياه الحرارية وسيلة فوريّة لإنعاش البشرة خلال فصل الصيف داخل المنزل وخارجه. تكون هذه المستحضرات عادةً مُعزّزة بالفيتامينات والمعادن كما تتمتع بحماية ضد التلوث بفضل عبوتها الرذاذة. وهي عمليّة لتنظيف البشرة، وإنعاشها، وترطيبها في خطوة واحدة فقط ولذلك يُنصح باستعمالها على الوجه، والرقبة، والذراعين، واليدين.

4- الاستحمام بماء فاتر

يُعتبر استخدام الماء الفاتر للاستحمام أفضل بكثير من الماء البارد عندما يكون الطقس حاراً، فهو يعمل على إنعاش الجسم دون أن يتسبب بعد ذلك برفع حرارته كما يفعل الماء البارد. يُنصح أيضاً بعدم تجفيف الماء عن الجسم بالمنشفة بعد الاستحمام بل تركه يجفّ بمفرده مما يوفّر شعوراً كبيراً بالانتعاش. خلال فترات الحرّ الشديد، يُنصح أيضاً بالاستعانة بجل استحمام يتمتّع بمفعول مُنشّط بفضل غناه بالطحالب، أو الملح البحري، أو خلاصة الليمون، أو التفاح، أو الصنوبر.

5- اختيار العطور الخفيفة ذات النفحات المُنعشة

يأخذ العطر الصيفي المُنعش صيغة "ماء الكولونيا" أو "ماء التواليت". يُنصح باختياره بروائح الحمضيّات وبمكونات مثل البرغموت، والليمون أو الليمون الهندي. يمكن اعتماده أيضاً بنفحات عطريّة مثل الريحان، وإكليل الجبل، والأعشاب الطريّة. ويبقى الأهم عدم التعرّض المباشر للشمس بعد تطبيق العطر لتجنّب أي تحسّس أو ظهور تصبغات على البشرة.