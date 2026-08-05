6 أحذية رياضية سترافقكِ في كل مشاوير الصيف... أيها يناسب ذوقكِ؟ - صور

الوكيل الإخباري- تواصل الأحذية الرياضية تصدر صيحات موضة صيف 2026، بفضل ما توفره من راحة وأناقة تناسب الإطلالات اليومية والمشاوير الطويلة.

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وتضم أبرز التصاميم هذا الموسم: Soft Ballet من Dolce & Gabbana، و530 SL بتعاون Miu Miu و New Balance، وSuede Charles F. Stead IV من Puma، وMoon Shoe بتعاون Nike وJacquemus، إلى جانب Plabala من Onitsuka Tiger، وVeja Jitsu الذي يتميز بتصميم يمنح القدم حرية أكبر في الحركة.

* Miu Miu

* Soft Ballet من Dolce & Gabbana

* Miu Miu وNew Balance يجدّدان حذاء 530 SL بالتعاون مع Coco Gauff



* حذاء Suede Charles F. Stead IV من Puma

* Moon Shoe يجمع بين هوية Nike وأناقة Jacquemus



* الساتان يضفي لمسة راقية على حذاء Plabala

* Veja Jitsu يمنح القدم حرية أكبر في الحركة