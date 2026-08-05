6 أحذية رياضية سترافقكِ في كل مشاوير الصيف... أيها يناسب ذوقكِ؟ - صور

وتضم أبرز التصاميم هذا الموسم: Soft Ballet من Dolce & Gabbana، و530 SL بتعاون Miu Miu و New Balance، وSuede Charles F. Stead IV من Puma، وMoon Shoe بتعاون Nike وJacquemus، إلى جانب Plabala من Onitsuka Tiger، وVeja Jitsu الذي يتميز بتصميم يمنح القدم حرية أكبر في الحركة.
-
أخبار متعلقة
-
مع التقدم بالعمر يقل الكولاجين.. تعرفي إلى منتجات تدعم بشرتك - صور
-
ليست مجرد قائمة طعام... هذا التفصيل أصبح من أبرز صيحات حفلات الزفاف - صور
-
قبل الصالون.. علامات تكشف موعد تجديد الهايلايت
-
من فنجان القهوة إلى عالم الموضة.. لون يكتسح الأظافر - صور
-
الخطوط الملونة أبرز صيحات أزياء صيف 2026 - صور
-
فاكهة الصيف في خدمة بشرتك.. أقنعة طبيعية لنضارة الوجه - صور
-
الخطوط تعود بقوة.. صيحة صيفية لا تغيب عن الموضة - صور
-
لماذا أصبحت Lip Tints الخيار الأول للنساء؟