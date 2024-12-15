6 أخطاء تجنّبها عند اختيار خاتم الخطوبة

الوكيل الإخباري- يشكل خاتم الخطوبة العنصر الأهم خلال طقوس الارتباط الرسمي بين شريكين، لذلك من المهم الامتناع عن شرائه بشكل عشوائي، مع مراعاة تجنب أخطاء تحوّل هذا الخاتم إلى "ذكرى تعيسة" في تاريخ العلاقة العاطفية بين الشريكين.



استعرضت مؤسِّسة علامة المجوهرات الفاخرة "فنتون" لورا لامبرت أبرز الأخطاء الشائعة خلال اختيار خاتم الخطوبة المناسب.

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ولفتت إلى أنه بدءاً من شهر أكتوبر (تشرين الاول) من كل عام يرتفع عدد زبائنها بسبب تحضير الأزواج المستقبليين للارتباط في يوم عيد الميلاد.

1. إغفال تحديد الميزانية قبل الشراء

في مقدمة النصائح التي تدعو إليها لاميرت هو تحديد ميزانية ثمن الخاتم، تجنّباً للوقوع في ضغوطات إضافية خلال الترتيب للاحتفال، إذ رغم القيمة المعنوية لخاتم الخطوبة، إلا أن المال يلعب دوراً في تحديد ثمنه.



2. خاتم يناسب نمط الحياة

أحد أكثر الأخطاء الأكثر شيوعاً عند شراء خاتم الخطوبة هو اختياره دون الأخذ في الاعتبار لنمط الحياة، فبعض الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة لا تناسب أنماط الحياة النشطة، وتترك مرتديها قلقاً بشأن الخاتم باستمرار، أو عدم ارتدائه كثيراً.



3. أخذ الوقت للتفكير بمواصفات الخاتم

هناك أهمية كبرى للتخطيط المستقبلي، حيث يجب على الأزواج المستقبليين تخصيص وقتاً كافياً للتفكير في شكل ومواصفات الخاتم، إضافة إلى منح الصائغ الوقت الكافي، لتصميمه وإنجازه بعناية، دون استعجال، لضمان أن يكون التصميم يتناسب مع التطلعات.



4. عدم أخذ رأي الشريك

من أسوأ الأمور أن تختار العروس خاتمها دون استشارة العريس أو العكس، ما قد يسبب الكثير من التوتر بين الطرفين، خاصة أنه خاتم لمرة واحدة في العمر، لذلك من الضروري إشراك الشريك المستقبلي في البحث عن الخاتم المثالي.



5. تخمين حجم خاتم شريك حياتك

من المشكلات الأكثر شيوعاً عند شراء خاتم الخطوبة هو قيام أحد الشريكين بتخمين حجم إصبع الشريك دون التأكد من القياس بشكل دقيق.

وفي حال رغبة الشريك بمفاجأة حبيبته خلال تقديمه عرض طلب الزواج، فهناك العديد من العلامات التجارية والتطبيقات التي توفر أدوات للمساعدة في تحديد حجم الإصبع المناسب.

6. أولوية مواصفات الحجر الكريم

من السهل جداً الانشغال بالعثور على أكبر أو أغلى حجر كريم، لكن هذا الحجر قد لا يكون جميلاً ومتميزاً، ولو كانت مواصفاته على الورق لا تتوافق مع حلم العروس.

تقول لورا لامبرت: "بعض العملاء يأتون إليّ بمواصفات دقيقة يريدونها، وقد لا يرغبون في النظر إلى أي شيء أقل من ذلك."

وتضيف: "ومع ذلك، فقط لأن الحجر لديه تصنيف أفضل على الورق لا يعني أنه يبدو أفضل في الواقع".