6 قطع إكسسوارات دائمة يجب أن تكون في خزانتك

إكسسوارات رائجة في الخريف
يُظهر كل موسم اهتمام العلامات التجارية العالمية بالإكسسوارات، حيث تقدم تشكيلة من الأفكار التي ستكون محط أنظار الجميع هذا الموسم.
الأحزمة
النظارات الغريبة
أوشحة الرأس
برز وشاح الرأس بشكل لافت في مجموعات Gucci وValentino لربيع وصيف 2025. وتسيطر أقمشة الحرير على هذه الأوشحة، ما يضفي لمسة جذابة وأنيقة على إطلالة المرأة.
الأقراط الكبيرة
إكسسوارات الجبين والرأس
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