6 قطع إكسسوارات دائمة يجب أن تكون في خزانتك

الوكيل الإخباري- تُكمل الإكسسوارات إطلالة المرأة في كل المناسبات، فهي لمسات سحرية تضفي رونقًا خاصًا على مظهرك. لكن هناك بعض القطع الأساسية التي يجب أن تتواجد في خزانتك، والتي لا يمكنك الاستغناء عنها. فما هي هذه الكنوز التي تضمن لك تألقًا دائمًا؟



إكسسوارات رائجة في الخريف

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يُظهر كل موسم اهتمام العلامات التجارية العالمية بالإكسسوارات، حيث تقدم تشكيلة من الأفكار التي ستكون محط أنظار الجميع هذا الموسم.



الأحزمة

استعدي لإضافة الحزام إلى جميع إطلالاتك، سواء كانت سراويل، تنانير، أو شورتات. فقد أكدت العلامات التجارية العالمية التي شاركت في عروض ربيع وصيف 2025 عودة الأحزمة بقوة. وقد تألقت الإكسسوارات في عروض Miu Miu بأحزمة متعددة مكدسة بشكل رائع فوق بعضها البعض.



النظارات الغريبة

مع كل موسم، تُجدد المرأة مجموعة نظاراتها الشمسية، ولكن في الوقت الحالي تبرز النظارات ذات القصات الغريبة والجريئة. اختاري التصاميم الكبيرة والعريضة لتضفي لمسة مميزة على إطلالتك.



أوشحة الرأس



برز وشاح الرأس بشكل لافت في مجموعات Gucci وValentino لربيع وصيف 2025. وتسيطر أقمشة الحرير على هذه الأوشحة، ما يضفي لمسة جذابة وأنيقة على إطلالة المرأة.



الأقراط الكبيرة

تعود الأقراط الكبيرة جدًا والتصاميم الجريئة لتتألق من جديد. كلما كانت الأقراط أكثر غرابة، كان ستايلك أكثر تميزًا. اختاري الأقراط ذات الدوائر الكبيرة أو التصاميم الهندسية المبتكرة لإضفاء لمسة عصرية على إطلالتك.



إكسسوارات الجبين والرأس