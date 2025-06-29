6 مرطّبات طبيعية تمنحكِ بشرة ناعمة ومشرقة دون تكلفة

الوكيل الإخباري- هل تبحثين عن ترطيب طبيعي وفعّال؟ إليكِ مكونات بسيطة وآمنة من مطبخكِ تمنح بشرتكِ النعومة والنضارة دون مواد كيميائية:



🥭 زبدة المانجو

خفيفة وسريعة الامتصاص.

تغذي البشرة بعمق دون انسداد المسام.

غنية بالفيتامينات A وE وC، مثالية لتجديد الخلايا وتهدئة التهيج.



🍯 العسل الطبيعي

مرطّب قوي ومضاد للبكتيريا.

مناسب للبشرة المعرضة للبثور والاحمرار.

استخدميه منفردًا أو امزجيه مع زيت اللوز لقناع مغذٍ.



🥑 الأفوكادو

غني بفيتامين E والدهون الصحية.

يُستخدم كقناع مع العسل أو زيت الزيتون لترطيب عميق.

يعيد للبشرة الجافة إشراقها ونعومتها.



🥒 الخيار

مهدئ ومرطّب بفضل احتوائه على 90% ماء.

يقلل الاحمرار وينعش البشرة الحساسة.

استخدميه كشرائح أو مهروس للوجه ومحيط العين.



🧈 زبدة الشيا

مثالية للمناطق الجافة جدًا.

غنيّة بالأحماض الدهنية ومناسبة لترطيب الركب والكوع والقدمين.

امزجيها مع زيت عطري مثل اللافندر لمزيد من الفوائد والرائحة.



🍌 قناع الموز والزبادي

يمنحكِ ترطيبًا ولمعانًا طبيعيًا.

الموز مليء بمضادات الأكسدة، والزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك لتقشير لطيف.

اتركيه 15 دقيقة لتنعيم وتفتيح البشرة.



💡 نصيحة: اختبري أي مكون على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الكامل لتجنّب التحسس.

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