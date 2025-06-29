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6 مرطّبات طبيعية تمنحكِ بشرة ناعمة ومشرقة دون تكلفة

ير
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   هل تبحثين عن ترطيب طبيعي وفعّال؟ إليكِ مكونات بسيطة وآمنة من مطبخكِ تمنح بشرتكِ النعومة والنضارة دون مواد كيميائية:

🥭 زبدة المانجو
خفيفة وسريعة الامتصاص.
تغذي البشرة بعمق دون انسداد المسام.
غنية بالفيتامينات A وE وC، مثالية لتجديد الخلايا وتهدئة التهيج.

🍯 العسل الطبيعي
مرطّب قوي ومضاد للبكتيريا.
مناسب للبشرة المعرضة للبثور والاحمرار.
استخدميه منفردًا أو امزجيه مع زيت اللوز لقناع مغذٍ.

🥑 الأفوكادو
غني بفيتامين E والدهون الصحية.
يُستخدم كقناع مع العسل أو زيت الزيتون لترطيب عميق.
يعيد للبشرة الجافة إشراقها ونعومتها.

🥒 الخيار
مهدئ ومرطّب بفضل احتوائه على 90% ماء.
يقلل الاحمرار وينعش البشرة الحساسة.
استخدميه كشرائح أو مهروس للوجه ومحيط العين.

🧈 زبدة الشيا
مثالية للمناطق الجافة جدًا.
غنيّة بالأحماض الدهنية ومناسبة لترطيب الركب والكوع والقدمين.
امزجيها مع زيت عطري مثل اللافندر لمزيد من الفوائد والرائحة.

🍌 قناع الموز والزبادي
يمنحكِ ترطيبًا ولمعانًا طبيعيًا.
الموز مليء بمضادات الأكسدة، والزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك لتقشير لطيف.
اتركيه 15 دقيقة لتنعيم وتفتيح البشرة.

💡 نصيحة: اختبري أي مكون على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الكامل لتجنّب التحسس.

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