الأربعاء 2026-01-21 02:25 م

7 عادات يومية تلحق أضراراً كبيرة بالشعر

تعبيرية
 
الأربعاء، 21-01-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري-   يمكن لبعض العادات اليومية في روتين العناية بالشعر أن تسبب جفافه، فقدان الحيوية، وتقصفه. وإليكم أبرز الأخطاء الشائعة:

النوم بشعر رطب: يسبب الاحتكاك بالوسادة تقصف الشعر، لذا يُنصح بتجفيفه قبل النوم واستخدام غطاء حريري للوسادة.
الإفراط في مستحضرات البروتين والكيراتين: الاستخدام المفرط يجعل الشعر هشاً، ويُنصح بالاعتماد على هذه المستحضرات مرة أو مرتين أسبوعياً مع الترطيب التقليدي.
تمشيط الشعر المبلل بطريقة خاطئة: الشعر رطب هش وسهل التمزق، لذا استخدم مشطاً واسع الأسنان أو فرشاة مخصصة، وفك التشابك من الأطراف إلى الجذور.
أدوات التصفيف الساخنة: يجب ألا تتجاوز حرارة مجفف الشعر 150° مئوية، والتصفيف الحراري 190° مئوية لتجنب تلف الشعر.
تشابك الشعر مع حزام الحقيبة: قد يؤدي لتقصف وتساقط الشعر، لذا يُنصح بإبعاد الشعر عند حمل الحقيبة على الكتف.
قساوة الماء: الماء العسر يجرد الشعر من رطوبته، ويمكن تركيب فلتر للاستحمام واستخدام شامبو منقي.
ربط الشعر بإحكام شديد: الضغط المستمر يضر فروة الرأس ويسبب تساقط الشعر، لذا يُنصح بتخفيف شد التسريحات وتغيير مكان الربط.


اتباع هذه النصائح يساعد على حماية الشعر والحفاظ على صحته وحيويته.

 
 


