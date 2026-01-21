7 عادات يومية تلحق أضراراً كبيرة بالشعر

الوكيل الإخباري- يمكن لبعض العادات اليومية في روتين العناية بالشعر أن تسبب جفافه، فقدان الحيوية، وتقصفه. وإليكم أبرز الأخطاء الشائعة:

النوم بشعر رطب: يسبب الاحتكاك بالوسادة تقصف الشعر، لذا يُنصح بتجفيفه قبل النوم واستخدام غطاء حريري للوسادة.

الإفراط في مستحضرات البروتين والكيراتين: الاستخدام المفرط يجعل الشعر هشاً، ويُنصح بالاعتماد على هذه المستحضرات مرة أو مرتين أسبوعياً مع الترطيب التقليدي.

تمشيط الشعر المبلل بطريقة خاطئة: الشعر رطب هش وسهل التمزق، لذا استخدم مشطاً واسع الأسنان أو فرشاة مخصصة، وفك التشابك من الأطراف إلى الجذور.

أدوات التصفيف الساخنة: يجب ألا تتجاوز حرارة مجفف الشعر 150° مئوية، والتصفيف الحراري 190° مئوية لتجنب تلف الشعر.

تشابك الشعر مع حزام الحقيبة: قد يؤدي لتقصف وتساقط الشعر، لذا يُنصح بإبعاد الشعر عند حمل الحقيبة على الكتف.

قساوة الماء: الماء العسر يجرد الشعر من رطوبته، ويمكن تركيب فلتر للاستحمام واستخدام شامبو منقي.

ربط الشعر بإحكام شديد: الضغط المستمر يضر فروة الرأس ويسبب تساقط الشعر، لذا يُنصح بتخفيف شد التسريحات وتغيير مكان الربط.