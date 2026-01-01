الخميس 2026-01-01 03:51 م

7 نصائح جمالية يجب اتباعها لبشرة أفضل في عام 2026

بقق
تعبيرية
الخميس، 01-01-2026 03:35 م

الوكيل الإخباري-   مع بداية عام 2026، يؤكد خبراء العناية بالبشرة أن الجمال الحقيقي للبشرة يعتمد على خيارات علمية طويلة الأمد بعيدًا عن الصيحات السريعة. وفيما يلي 7 أساليب عملية تضمن تحسّنًا مستمرًا لصحة البشرة:

اضافة اعلان


الالتزام بالحماية من الشمس يوميًا باستخدام واقٍ لا يقل عن SPF 30، حتى في الشتاء، مع دعم الروتين بفيتاميني C وE.
عدم الهلع من المكونات، فالمشكلة ليست في المكوّن بل في تركيزه وتناسبه مع نوع البشرة.
اعتبار الليزر استثمارًا طويل الأمد لتحسين ملمس البشرة ولونها، دون أن يكون بديلًا عن الواقي الشمسي.
استخدام حمض الترانيكساميك كحل فعّال ومثبت علميًا لعلاج التصبغات والبقع الداكنة.
إعطاء الأولوية لصحة الجلد قبل اللجوء للحقن أو الإجراءات التجميلية، مع استشارة طبيب مختص.
الحد من استخدام العطور على البشرة خاصة الحساسة، والاكتفاء برشها على الملابس.

اتباع نمط حياة صحي يشمل غذاء متوازن، نوم كافٍ، تقليل التوتر، ونشاطًا بدنيًا منتظمًا.


الخلاصة: العناية الذكية والمستمرة هي مفتاح بشرة صحية ومشرقة في 2026 وما بعدها.

 

العربية 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لال

فيديو منوع كثافة الثلوج في تركيا تصل إلى مترين في بعض المناطق

عععع

فيديو منوع تركي يبحث عن سيارته بعد أن غمرتها الثلوج بالكامل في مدينة صفران بولو

بقق

المرأة والجمال 7 نصائح جمالية يجب اتباعها لبشرة أفضل في عام 2026

لللال

تكنولوجيا ستغير قواعد اللعبة .. 5 مفاجآت من آبل في 2026 لإنقاذ إرث ستيف جوبز

إرادة ملكية

أخبار محلية معدل التنفيذ الشرعي يتيح المراقبة الإلكترونية بدل الحبس

قق

تكنولوجيا لأول مرة.. غوغل تتيح إمكانية تعديل عنوان جيميل

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعرب عن أصدق التعازي والمواساة لسويسرا

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي روسيا: انخفاض صادرات الغاز إلى أوروبا بنحو 44%



 






الأكثر مشاهدة