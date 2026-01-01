7 نصائح جمالية يجب اتباعها لبشرة أفضل في عام 2026

الوكيل الإخباري- مع بداية عام 2026، يؤكد خبراء العناية بالبشرة أن الجمال الحقيقي للبشرة يعتمد على خيارات علمية طويلة الأمد بعيدًا عن الصيحات السريعة. وفيما يلي 7 أساليب عملية تضمن تحسّنًا مستمرًا لصحة البشرة:

اضافة اعلان



الالتزام بالحماية من الشمس يوميًا باستخدام واقٍ لا يقل عن SPF 30، حتى في الشتاء، مع دعم الروتين بفيتاميني C وE.

عدم الهلع من المكونات، فالمشكلة ليست في المكوّن بل في تركيزه وتناسبه مع نوع البشرة.

اعتبار الليزر استثمارًا طويل الأمد لتحسين ملمس البشرة ولونها، دون أن يكون بديلًا عن الواقي الشمسي.

استخدام حمض الترانيكساميك كحل فعّال ومثبت علميًا لعلاج التصبغات والبقع الداكنة.

إعطاء الأولوية لصحة الجلد قبل اللجوء للحقن أو الإجراءات التجميلية، مع استشارة طبيب مختص.

الحد من استخدام العطور على البشرة خاصة الحساسة، والاكتفاء برشها على الملابس.

اتباع نمط حياة صحي يشمل غذاء متوازن، نوم كافٍ، تقليل التوتر، ونشاطًا بدنيًا منتظمًا.



الخلاصة: العناية الذكية والمستمرة هي مفتاح بشرة صحية ومشرقة في 2026 وما بعدها.