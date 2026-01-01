7 نصائح جمالية يجب اتباعها لبشرة أفضل في عام 2026

الالتزام بالحماية من الشمس يوميًا باستخدام واقٍ لا يقل عن SPF 30، حتى في الشتاء، مع دعم الروتين بفيتاميني C وE.
عدم الهلع من المكونات، فالمشكلة ليست في المكوّن بل في تركيزه وتناسبه مع نوع البشرة.
اعتبار الليزر استثمارًا طويل الأمد لتحسين ملمس البشرة ولونها، دون أن يكون بديلًا عن الواقي الشمسي.
استخدام حمض الترانيكساميك كحل فعّال ومثبت علميًا لعلاج التصبغات والبقع الداكنة.
إعطاء الأولوية لصحة الجلد قبل اللجوء للحقن أو الإجراءات التجميلية، مع استشارة طبيب مختص.
الحد من استخدام العطور على البشرة خاصة الحساسة، والاكتفاء برشها على الملابس.
الخلاصة: العناية الذكية والمستمرة هي مفتاح بشرة صحية ومشرقة في 2026 وما بعدها.
-
أخبار متعلقة
-
الفيتامينات الأساسية لتعزيز صحة الشعر ومنع التساقط
-
"أقنعة الفحم".. بين الوهم الجمالي وخطر تضرر البشرة
-
أبرزها علاج الهالات الداكنة.. فوائد مذهلة للقهوة على البشرة
-
حمض اللاكتيك بديل الريتينويدات للعناية بالبشرة الحساسة
-
8 نصائح لتحسين إطلالتك قبل العام الجديد بأقل التكاليف
-
أقنعة بروتين منزلية لعلاج الشعر التالف والجاف
-
بشرة كورية مثالية.. خطوات روتين العناية اليومي لتحقيق وجه موحد اللون
-
5 مكونات تعتني بالبشرة.. في الشتاء