8 نصائح لتحسين إطلالتك قبل العام الجديد بأقل التكاليف

الوكيل الإخباري- مع اقتراب العام الجديد، يمكنك تحسين مظهرك بدون تكاليف باهظة عبر بعض العادات البسيطة، وفقًا لموقع Lifeprettified:

النوم الكافي: يساعدك النوم المنتظم على إشراقة البشرة وتقليل الهالات السوداء.

العناية بالشفاه: استخدمي مرطبًا يحتوي على SPF وقشري الشفاه مرة أسبوعيًا لإزالة الجلد الميت وجعلها ناعمة.

ابتسامة مشرقة: حافظي على بياض الأسنان باستخدام مجموعات تبييض آمنة وسهلة الاستخدام.

روتين العناية بالبشرة: تنظيف وترطيب البشرة يوميًا، استخدام مقشر مرة أو مرتين أسبوعيًا، وواقي شمس يوميًا.

العناية بالأظافر: تقليم وتنظيف وترطيب الأظافر باستمرار، مع استخدام زيت لتقوية الجلد المحيط بها.

تسريحة الشعر المناسبة: اختاري تسريحة تناسب شكل وجهك لتعزيز مظهرك العام.

تقشير البشرة: مرة أسبوعيًا لإزالة خلايا الجلد الميتة ومنح البشرة نضارة وحيوية.

حواجب ورموش صحية: استخدمي الفازلين لتغذية الحواجب والرموش وجعلها تبدو كثيفة وصحية.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، ستتمكنين من الحصول على إطلالة متجددة وطبيعية قبل العام الجديد دون الحاجة لإنفاق الكثير.