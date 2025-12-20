8 نصائح لتحسين إطلالتك قبل العام الجديد بأقل التكاليف

النوم الكافي: يساعدك النوم المنتظم على إشراقة البشرة وتقليل الهالات السوداء.
العناية بالشفاه: استخدمي مرطبًا يحتوي على SPF وقشري الشفاه مرة أسبوعيًا لإزالة الجلد الميت وجعلها ناعمة.
ابتسامة مشرقة: حافظي على بياض الأسنان باستخدام مجموعات تبييض آمنة وسهلة الاستخدام.
روتين العناية بالبشرة: تنظيف وترطيب البشرة يوميًا، استخدام مقشر مرة أو مرتين أسبوعيًا، وواقي شمس يوميًا.
العناية بالأظافر: تقليم وتنظيف وترطيب الأظافر باستمرار، مع استخدام زيت لتقوية الجلد المحيط بها.
تسريحة الشعر المناسبة: اختاري تسريحة تناسب شكل وجهك لتعزيز مظهرك العام.
تقشير البشرة: مرة أسبوعيًا لإزالة خلايا الجلد الميتة ومنح البشرة نضارة وحيوية.
حواجب ورموش صحية: استخدمي الفازلين لتغذية الحواجب والرموش وجعلها تبدو كثيفة وصحية.
