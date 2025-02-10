9 عناصر غذائية تعزز نضارة بشرتك وتقلل من التجاعيد

الوكيل الإخباري- بينما يسعى الكثيرون للحفاظ على مظهر بشرة شابة وتقليل التجاعيد مع التقدم في العمر، تكثف الدراسات جهودها لإيجاد الحلول الفعّالة. وفقًا لدراسة نشرها موقع "Money Control"، هناك 8 عناصر غذائية يمكن أن تساعد في تقليل التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة.

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الكولاجين

الكولاجين هو بروتين أساسي يعزز مرونة البشرة ويحافظ على مظهرها الشبابي. مع التقدم في العمر، يقل إنتاج الكولاجين، لكن نظام غذائي غني بالأحماض الأمينية والفيتامينات يمكن أن يحفز إنتاجه.



مرق العظام

يُعتبر مرق العظام من أفضل مصادر الكولاجين الطبيعي، فهو غني بالأحماض الأمينية والمعادن التي تدعم صحة البشرة.



الأسماك والمحاريات

الأسماك مثل السلمون والتونة والمحاريات تحتوي على أحماض أوميغا-3 والكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وتماسكه.



الدجاج

الدجاج، خاصة الأجزاء الغنية بالكولاجين مثل الجلد والغضاريف، يساعد في زيادة مستويات الكولاجين مما يؤدي إلى بشرة أكثر تماسكًا ومرونة.



البيض

بياض البيض يحتوي على البرولين، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج الكولاجين، مما يحسن مرونة وترطيب البشرة.



الحمضيات

البرتقال، الليمون، والجريب فروت غنية بفيتامين C، الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة.



التوت

الفراولة والتوت الأزرق والغريب تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C، مما يساعد في حماية الجلد من الأضرار وتعزيز إنتاج الكولاجين.



الخضروات الورقية

السبانخ والكرنب تحتوي على الكلوروفيل الذي يحفز إنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة البشرة.



الثوم

يحتوي الثوم على الكبريت الذي يدعم إنتاج الكولاجين، مما يساعد في إصلاح ألياف الكولاجين التالفة وتحسين صحة البشرة.



بالإضافة إلى هذه العناصر الغذائية، هناك عوامل أخرى مثل النوم الجيد، شرب الماء، والغذاء الصحي الذي يعزز نضارة البشرة.