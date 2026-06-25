Butter Skin تتصدر صيحات الجمال في 2026

وتستمد Butter Skin اسمها من ملمس الزبدة الناعم والحريري، إذ تهدف إلى إبراز بشرة متجانسة ومتوهجة من الداخل بمظهر صحي وطبيعي.
وللحصول على هذا المظهر، يُنصح بالاعتماد على الترطيب العميق باستخدام السيرومات الغنية بحمض الهيالورونيك والكريمات المغذية، إلى جانب منتجات تعزز الإشراق مثل النياسيناميد وفيتامين C.
وتناسب هذه الصيحة معظم أنواع البشرة، خاصة العادية والجافة والمختلطة، فيما يمكن لصاحبات البشرة الدهنية تطبيقها باستخدام منتجات خفيفة وخالية من الزيوت.
وتختلف Butter Skin عن Glass Skin في أنها تعتمد على توهج طبيعي ومتوازن ومظهر ناعم ودافئ، بينما تركز Glass Skin على اللمعان القوي والبشرة شديدة الإشراق.
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