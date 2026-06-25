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Butter Skin تتصدر صيحات الجمال في 2026

بث
تعبيرية
 
الخميس، 25-06-2026 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   برزت في عام 2026 صيحة جمالية جديدة تُعرف باسم **Butter Skin** أو "البشرة الزبدية"، والتي تعتمد على الحصول على بشرة ناعمة، ممتلئة بالرطوبة، ومشرقة بشكل طبيعي، بعيداً عن اللمعان المبالغ فيه أو المكياج الكثيف.

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وتؤكد هذه الصيحة أهمية العناية بالبشرة، خاصة خلال فصل الصيف، للحفاظ على نضارتها وصحتها.

وتستمد Butter Skin اسمها من ملمس الزبدة الناعم والحريري، إذ تهدف إلى إبراز بشرة متجانسة ومتوهجة من الداخل بمظهر صحي وطبيعي.

 

ويرى خبراء التجميل أن انتشارها يعود إلى التوجه المتزايد نحو الجمال الطبيعي والتركيز على العناية بالبشرة بدلاً من إخفائها بطبقات كثيفة من المستحضرات.

وللحصول على هذا المظهر، يُنصح بالاعتماد على الترطيب العميق باستخدام السيرومات الغنية بحمض الهيالورونيك والكريمات المغذية، إلى جانب منتجات تعزز الإشراق مثل النياسيناميد وفيتامين C.

 

كما يُفضل استخدام مكياج خفيف ومستحضرات كريمية تمنح البشرة لمسة ناعمة ومشرقة.

وتناسب هذه الصيحة معظم أنواع البشرة، خاصة العادية والجافة والمختلطة، فيما يمكن لصاحبات البشرة الدهنية تطبيقها باستخدام منتجات خفيفة وخالية من الزيوت.

وتختلف Butter Skin عن Glass Skin في أنها تعتمد على توهج طبيعي ومتوازن ومظهر ناعم ودافئ، بينما تركز Glass Skin على اللمعان القوي والبشرة شديدة الإشراق.

 

لذلك تُعد Butter Skin من أبرز صيحات الجمال الرائجة هذا العام بفضل مظهرها الصحي والأنيق وسهولة تطبيقها.

 
 


gnews

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