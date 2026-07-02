SHEGLAM تكشف عن قلم شفاه جديد بإطلالة مموّهة - صورة

الوكيل الإخباري- تقدم SHEGLAM منتجها الجديد Marshmallow Puff Lip Blur Pen، وهو قلم شفاه بتركيبة شبه سائلة تتحول عند الاستخدام إلى قوام موس خفيف بلمسة مطفية ناعمة وتأثير تمويه يشبه تقنية الـAirbrush، مع تغطية قابلة للبناء من خفيفة إلى كثيفة.



ويتميز المنتج بتركيبة غنية بزيوت البذور وزبدة الشيا، ما يمنح الشفاه ترطيبًا وراحة يدومان حتى 12 ساعة مع الحفاظ على ثبات اللون واللمسة المموهة دون تشقق أو تلاشي.



كما يأتي برأس تطبيق مثلثي منحني يسهّل تحديد الشفاه وتوزيع اللون بدقة، ويتوفر بـ12 درجة لونية متنوعة تناسب الإطلالات اليومية المختلفة، من النيود إلى الدرجات الغنية.



ويجمع المنتج بين سهولة الاستخدام والنتيجة الجمالية الطبيعية لإطلالة شفاه مموهة وناعمة.

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