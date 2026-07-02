SHEGLAM تكشف عن قلم شفاه جديد بإطلالة مموّهة - صورة

ويتميز المنتج بتركيبة غنية بزيوت البذور وزبدة الشيا، ما يمنح الشفاه ترطيبًا وراحة يدومان حتى 12 ساعة مع الحفاظ على ثبات اللون واللمسة المموهة دون تشقق أو تلاشي.
كما يأتي برأس تطبيق مثلثي منحني يسهّل تحديد الشفاه وتوزيع اللون بدقة، ويتوفر بـ12 درجة لونية متنوعة تناسب الإطلالات اليومية المختلفة، من النيود إلى الدرجات الغنية.
ويجمع المنتج بين سهولة الاستخدام والنتيجة الجمالية الطبيعية لإطلالة شفاه مموهة وناعمة.
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