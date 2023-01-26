أخطاء على العرائس تجنبها قبل حفل الزفاف

الوكيل الاخباري - جميع الفتيات يقضين أغلب أوقاتهن قبل حفل الزفاف، في البحث عن أفضل خبير تجميل وأحسن فريق يمكن التعاون معه، للحصول على المظهر الساحر في ليلة العمر، ورغم ذلك قد تغيب عنكِ بعض العوامل، التي تحتاجين إلى اتباعها قبل فترة من الوقت، للاستعداد لإطلالتكِ الجمالية.



من الإعداد غير المناسب للبشرة إلى التنظيم غير الصحيح للجدول الزمني، يرى فنانو المكياج بشكل روتيني أن العرائس يرتكبن أخطاء يمكن أن تؤثر على أهداف جمالهن، لذلك سوف نشارككِ أبرز الأخطاء التي يتمنى خبراء التجميل من العرائس تجنبها قبل حفل الزفاف.



اضافة اعلان





1. تغيير الروتين الخاص بكِ:



في حين أن العديد من العرائس يعطين روتين العناية بالبشرة الخاص بهن انتعاشاً قبل حفل الزفاف بعدة أيام، لكن ينصح فنانو المكياج بالتوقف عن ذلك، لأنه قد يمنح البشرة رد فعل عكسياً أو تحسسياً يؤثر على المظهر، بل وأحياناً يفقدهن جمالهن.



كما ينصح الخبراء بتجنب الحصول على علاجات التجميل قبل أيام من حفل الزفاف، وينصحون بإجرائها قبل من 6 إلى 3 أشهر على الأقل من موعد الزفاف، حتى تكون البشرة مستعدة ومعتادة التغيير.

2. إزالة شعر الوجه قرب موعد الزفاف:



تعد إزالة شعر الوجه قبل أيام قليلة من حفل الزفاف من أكثر الأخطاء التي تقع فيها العرائس، وتزعج خبراء التجميل كثيراً، حيث يترك الجلد لونه أحمر وتصبح متهيجة، ما يصعب من تغطية المكياج المناسب وتوحيد لون البشرة.



3. عدم شرب ما يكفي من الماء:



الترطيب هو المفتاح لتحضير بشرتكِ لتطبيق مكياج يوم الزفاف، ومع ذلك يلاحظ فنانو المكياج أن بعض العرائس لا يشربن كمية كافية من الماء في الأيام القليلة قبل الحفل، لذلك ينصح دائماً بتناول كمية وفيرة من الماء قبل 3 أشهر على الأقل من موعد الزفاف، للحصول على بشرة ناعمة ومكياج كالحرير.

4. عدم الحصول على اللمسات الأخيرة:



للحفاظ على مظهر جمالكِ مثالياً طوال اليوم، يوصي خبراء التجميل بإدخال اللمسات من فنان المكياج على ميزانيات الزفاف، إن ذرف بعض الدموع في الحفل خلال الذي تقضينه في الهواء الطلق، يمكن أن يذيب ببطء تلك الإطلالة الجميلة، التي كانت لديكِ في بداية اليوم.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج