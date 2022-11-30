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الأربعاء، 30-11-2022 11:16 ص

أسرع اختبار لتحديد نوع البشرة

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الوكيل الإخباري - هل تساءلتِ يوما كيف تعرفي نوع بشرتك ولماذا هي حيوية للغاية؟

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تأتي أهم خطوة للعناية ببشرتك في فهم نوع بشرتك المحدد وكيف تتكيف مع ظروف معينة أو موسمية. بشرتك هي أكبر عضو في جسمك ، فهي معقدة وذكية مثل القلب والرئتين والكبد والأعضاء الحيوية الأخرى. لذا سنعطيك أسهل طريقة لتحديد نوع بشرتك:


أنواع البشرة الأساسية:

 


نوع البشرة العادية

ليست جافة جدًا وليست دهنية جدًا ، فالبشرة العادية تحتوي على:


عدد قليل من العيوب


لا حساسية شديدة


مسام مرئية بالكاد


بشرة متألقة

 
نوع البشرة المختلطة

يمكن أن تكون بشرتك جافة أو طبيعية في بعض المناطق ودهنية في مناطق أخرى ، مثل منطقة T (الأنف والجبهة والذقن). كثير من الناس لديهم هذا النوع. قد يحتاج إلى رعاية مختلفة قليلاً في مناطق مختلفة.

يمكن أن تحتوي البشرة المختلطة على:

المسام التي تبدو أكبر من المعتاد لأنها أكثر انفتاحًا


البثور


بشرة لامعة



نوع البشرة الجافة

مسام غير مرئية تقريبًا


بشرة باهتة وخشنة


بقع حمراء


جلد أقل مرونة


خطوط أكثر وضوحا


يمكن أن يتشقق جلدك أو يتقشر أو يصبح حاكًا أو متهيجًا أو ملتهبًا. إذا كان جافًا جدًا ، يمكن أن يصبح خشنًا ومتقشرًا ، خاصة على ظهر يديك وذراعيك وساقيك.


كيف تعرفين نوع بشرتك؟


ربتي برفق على ورق نشاف على مناطق مختلفة من وجهك. امسكي الورقة أمام الضوء لتحديد كمية الزيت المرئية. إذا التقطت الورقة القليل من الزيت أو لم تلتقط أي زيت ، فمن المرجح أن تكون بشرتك جافة. إذا كانت ورقة التنشيف تكشف عن وجود زيت من مناطق الجبهة والأنف ، فهذا يعني أن بشرتك مختلطة.

 

 

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