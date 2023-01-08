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الأحد، 08-01-2023 03:19 م

أسهل الحميات! هكذا تخسرين الوزن من دون التأثير على جمالك

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الوكيل الاخباري - كثيرة هي أنواع الحميات الغذائية المنتشرة حول العالم والتي يوصي اختصاصيو التغذية باتباعها من أجل خسارة الوزن والتمتع بجسم رشيق مع الحفاظ على الصحة ونضارة البشرة. ولكن، هل سمعت يوماً بالحمية الإسكندنافية؟

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الحمية التي تبحثين عنها

هل تعرفين ما تعنيه الحمية الإسكندنافية؟ من الضروري أن تكتشفيها بدءاً من الآن. فقد أجمع خبراء التغذية على أنها من أفضل الحميات على الإطلاق. والسبب أنها تساعد على استعادة الرشاقة من دون إلحاق الضرر بالصحة أو بالوجه.

وفي التفاصيل أن نتائج دراسة أجراها خبراء جامعة شرق فنلندا أظهرت أن هذه الحمية تساعد على التخلص من التأثيرات السلبية للوزن الزائد.

وفي الإطار نفسه، أصدرت اختصاصية التغذية سوزي وينغل، الرئيسة التنفيذية لشركة Biotech Company، كتاباً يتحدّث عن هذه الحمية بكل تفاصيلها والفوائد التي توفرها ليس فقط في خسارة الوزن وإنما في الجمال.

ومما جاء فيه: «تتألف هذه الحمية من 3 وجبات، كل وجبة تتضمن 4 أنواع من الأطعمة وهي طعام يحتوي على البروتين، طعام يحتوي على الكربوهيدرات، نوعان من الخضار بالإضافة إلى ملعقة من الدهون».


3 وجبات لرشاقتك

في ما يلي، نقدّم لك مثالاً على الوجبات التي عليك تناولها خلال اتباع هذه الحمية:

الفطور:

كوب من الشاي أو قهوة من دون سكر


شريحة من الخبز مع القليل من المربى


علبة صغيرة من اللبن


كوب من الحليب الخالي الدسم أو الحبوب الكاملة، جوز، عصير برتقال.



الغداء:

طبق من الجزر المبروش مع ملعقة من زيت الزيتون


شريحة من اللحم المشوي


علبة سبانخ مطهية على البخار

 

نصف تفاحة

 

علبة صغيرة من اللبن



العشاء:

طبق من ثمار البحر


حبتان من البطاطا المسلوقة أو المشوية


طبق من السلطة الخضراء مع ملعقة طعام من زيت الزيتون.

 

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