أشياء لا تأخذيها معك أثناء السفر.. فما هي؟

الوكيل الاخباري - يواجه العديد من الأشخاص مشكلةً مع اختيار الأشياء الملائمة لوضعها في حقائبهم قبل السفر. شعورك باحتمالية نسيان أشياء قد ينتهي بك أحياناً، وقد حزمت حقائب إضافية، بها أشياء ربما لا تفكرين في وجودها بحياتك اليومية.

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لذلك يكون السؤال الأفضل أثناء حزم الحقائب: ما الأشياء التي يجب ألا آخذها معي أثناء السفر؟



أدوات النظافة الأساسية:

كم مرة تجدين نفسك تشترين تلك الشامبوهات الصغيرة، وعبوات البلسم، وغسول الجسم؟.. إنها مريحة ورائعة، لكنها تشغل مساحة كبيرة، لهذا السبب تجنب اصطحاب 5 أدوات نظافة أساسية في حقيبة سفرك، هي: الشامبو، والبلسم، منتجات تصفيف الشعر، غسول الجسم أو الصابون، ومعجون الأسنان.

وطالما لم تكوني مسافرة إلى منطقة معزولة، حيث لن تتمكني أثناء وجودك بها من الوصول إلى المتاجر، يمكنك شراء معظم أدوات النظافة بمجرد وصولك إلى وجهتك، كما أن ذلك قد يمنحك فرصة تجربة منتجات جديدة.



المجوهرات الثمينة:

من الأفضل ترك الأشياء الثمينة في المنزل عند السفر، وهذا يشمل المجوهرات الباهظة الثمن. بالطبع، هناك بعض الاستثناءات، مثل خاتم الزواج، لكن بالنسبة لبقية مجوهراتك، من الأفضل المحافظة عليها في مكان آمن، وعدم اصطحابها أثناء السفر.

باختصار، أحضري فقط القطع التي لن تنزعجي من فقدانها، لأن السرقة ليست الشيء الوحيد الذي يجب أن نقلق بشأنه، ومن السهل ترك أشياء خلفك في الفندق، أو نسيانها بالخارج أثناء السفر.



الإلكترونيات الإضافية:

نحن نعيش في عالم التكنولوجيا، إذا كنت مثل معظم الناس، فمن المحتمل أن يكون لديك هاتف ذكي أو أكثر، وجهاز كمبيوتر محمول، وجهاز لوحي.

لكن هل نحتاج، حقًا، إلى كل هذه الأجهزة أثناء السفر؟ اختاري ما تحتاجينه بالفعل، وربما يكفيك الهاتف الذكي والقارئ الإلكتروني، لو كنت من محبي الاسترخاء والقراءة. ويمكنك الاستغناء عن كاميرا التصوير الجيدة التي اشتريتها، بسبب ثقل وزنها، والاعتماد على هاتفك لالتقاط الصور.



الملابس الزائدة:

أصعب شيء قبل حزم حقائبك، هو تحديد ما تحتاجينه من ملابس، خاصة مع الأسئلة التي تفترضين خلالها حدوث أمر غير اعتيادي، يتطلب ملابس إضافية، بخلاف تلك التي يجب عليك ارتداؤها خلال رحلتك.

التعرف على حالة الطقس، وعدد الأيام التي يجب قضاؤها خلال الرحلة، يسهل تحديد الاحتياجات الأساسية من الملابس، والأخذ بعين الاعتبار إمكانية تكرار ارتداء الملابس ذاتها مجدداً ببعض التغييرات، مثل: تنسيق قميص مع جينز، واستبدال القميص في اليوم التالي بقطعة أخرى.



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