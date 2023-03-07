أشياء يجب القيام بها قبل بلوغك سن الثلاثين

الوكيل الاخباري - كثير من الناس يعتبرون الثلاثينات من العمر أفضل عقد في الحياة، بالتأكيد لم يحصل الجميع على كل الأشياء في هذا العمر، لكن على الأقل نكون في مسار وظيفي مستقر، وبعض الأصدقاء، ويمكن شريك حياة وأبناء أيضاً.

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في هذه الفترة، يكون هناك قائمة طويلة من المسؤوليات، لذلك يمكنكِ الاستعداد من خلال تحقيق أقصى استفادة من العشرينات من عمركِ، حيث وقت المغامرة، وإتقان المهارات الحياتية القيمة، والتعرف إلى نفسك، ووضع خطط للمستقبل قبل أن تضربك الحياة بكامل قوتها؛ لذا تأكدي من القيام بهذه الأشياء قبل بلوغ سن الثلاثين.



1.السفر إلى بلد آخر وبمفردك

إذا لم يكن لديكِ أطفال في هذه المرحلة، فعليكِ الاستمتاع والسفر إلى بلد جديد تماماً، من خلال رحلة السفر سوف تكتشفين نفسكِ أكثر وتتعرفين إلى ثقافات مختلفة تعزز شخصيتكِ وثقتكِ في نفسكِ، بالإضافة إلى ذلك، تعد العشرينات من العمر، وقتاً رائعاً للسفر إلى بلد تختلف لغتها الأم عن لغتكِ، لأنه من الأسهل تعلم لغة جديدة. كما أن السفر بمفردكِ لا يمنحكِ الفرصة لاستكشاف العالم وفقاً لجدولكِ الزمني الخاص فحسب، وإنما أيضاً للتعامل مع التنقل في طرقات البلدان الأخرى، إذ ستصبحين أكثر استقلالية وربما أكثر ثقة بالنفس عندما تتعلمين كيفية أخذ نظام النقل العام، والتعامل مع الرحلات الجوية المتأخرة، وحجز أماكن الإقامة، وحتى تناول الطعام في مطعم بمفردك.



2.توفير المال

قد يكون أمراً صعباً في هذه المرحلة، ادخار الكثير من المال، لكن عليكِ القيام بذلك في هذا العمر، فإذا قمتِ بادخار جزء بسيط من دخلكِ الشهري، سوف تشكرين نفسكِ في المستقبل على هذه العادة، وستصبح ملازمة لكِ مدى الحياة.



3 .الاستثمار في الممتلكات

تعد العشرينات من عمركِ وقتاً رائعاً للبدء على الأقل في التفكير في الاستثمار في الممتلكات الشخصية، لا نعني بالضرورة شراء منزل، لكن حاولي الاستثمار في ممتلكات طويلة الأمد.











4.تطوير روتين قوي للعناية بالبشرة

الوقاية أفضل من العلاج، وينطبق الشيء نفسه على بشرتكِ، الثلاثينات من العمر هي بداية تحضير البشرة لظهور علامات الكبر في السن والشيخوخة مثل الخطوط الرفيعة حول العينين والتجاعيد، ولإبقائها بعيداً لأطول فترة ممكنة، عليكِ اتباع روتين قوي للبشرة، ضروري أن يحتوي على منظف ومرطب وعلاج فعال مثل الريتينول أو فيتامين سي، وأخيراً كريم الحماية من الشمس.



5.ممارسة التمارين بانتظام

قد يعتقد البعض أن في هذه المرحلة العمرية، ممارسة التمارين الرياضية أمر غير ضرورياً، لكن في الواقع على المرحلة الأهم في عمركِ بالكامل، لأنها تعودكِ على ممارسة الرياضة وتحديد شكل جسمكِ الذي تريدين أن تبقى عليه في المستقبل، بجانب تجنب الزيادة في الوزن التي تفاجئ الجميع عقب الدخول في الثلاثينات.









6.بناء مجموعة قوية من الأصدقاء

يصبح تكوين صداقات أكثر صعوبة مع تقدمكِ في السن، بمجرد أن تبدأ الحياة العملية، وربما علاقة زوجية وإنجاب أطفال، يكون من الصعب مقابلة الناس بشكل مستمر، لذا تأكدي من أن الثلاثينات من عمركِ لا تصبح وحيدة من خلال بناء مجموعة قوية من العلاقات والأصدقاء التي لابد أن تكون صحية ومبنية على أسس واضحة.





7.استراتيجيات ممارسة الذهن

سيساعدك تثبيت استراتيجية الذهن القوية في وقت مبكر على تطوير استراتيجيات تأقلم جيدة مع زيادة صعوبة الحياة، قد تبدو اليقظة أمراً شاقاً في بعض الأحيان، لكن مع ممارسة تمارين النشاط الفكري والتخيل والتأمل، سوف تعتادين على هذه الاستراتيجية التي ستغير حياتكِ بالكامل في المستقبل.



8 .العمل في الطبيعة أو مع الحيوانات

بالنسبة للبعض العمل في مكتب ممل لمدة 40 ساعة في الأسبوع، مشهد مرعب ومخيف، لذلك قبل الدخول في هذه المرحلة في الثلاثينات، عليكِ التعود على تخصيص جزء صغير من الوقت في العشرينات من عمركِ للعمل في الطبيعة، سواء مع الزراعة والطعام، أو الحيوانات، سيساعدك العمل في الطبيعة على الشعور بالراحة، ويمكن أن يمنحكِ الاعتناء بالكائنات الحية، تقديراً أكبر للحياة .



9. تجارب الحب

العشرينات من عمركِ، هي أفضل وقت لتجربة الحب وإفساده والمحاولة مرة أخرى، سيساعدكِ عيش الحياة بشكل وثيق مع أشخاص مختلفين على معرفة المزيد عن نفسكِ، ونوع الشخص الذي تتوافقين معه، وما تريدينه في شريكِ الحياة.



لا تتسرعي في الزواج؛ كوني على استعداد للتعامل مع ضغط الجدول الزمني للعلاقة، وخذي الأمر ببطء، وقومي بتقييم ما هو جيد بالنسبة لكِ في العلاقة، قد تجدين أن بعض الأشياء التي ظننت أنكِ تريدينها ليست بهذه الأهمية، أو العكس.