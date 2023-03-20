أطعمة لتقوية مناعتك أثناء تغيير الفصول

الوكيل الاخباري - يعمل جهاز المناعة على حماية الجسم ومحاربة العدوى باستمرار للحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، لذلك من الضروري أن نمد الجسم بكل المستلزمات التي يحتاج إليها من أجل مواصلة هذا الدفع.



وبما أننا في فترة تغيير الفصول التي تزداد فيها الإصابة بالأمراض الموسمية، نتيجة تقلبات الطقس المتعددة، عليكِ إدخال قائمة الأطعمة الفائقة هذه لتعزيز المناعة وتوفير الفوائد الكاملة للجهاز المناعي.

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إليك أطعمة فائقة لتعزيز المناعة من الأمراض الموسمية:









1 . البطيخ

يمكن استهلاك الفاكهة الأكثر سهولة على نطاق واسع، وهو غني بالليكوبين وفيتامين (سي) والكاروتينات، مع محتوى ماء بنسبة 90%، و6% من السكريات، في شكل مكعبات أو شرائح أو عصير، كما أنه مثالي للبقاء رطبة، والحفاظ على مستويات الطاقة.



2 . البرقوق الأسود

البرقوق الأسود معروف جيداً، ولكنه أقل استهلاكاً، فعندما ينضج تماماً، يكون طعمه حلواً وحامضاً معتدلاً، يتضمن حوالي 80% من الماء، و16% من الكربوهيدرات، مع كمية معتدلة من فيتامين (ج)، وكمية كبيرة من البوليفينول ومضادات الأكسدة التي توفر أنشطة خافضة للضغط، ومضادة لارتفاع السكر في الدم وحماية القلب ومضادة للالتهابات.



3 . المانجو

المانجو ملك الفواكه، وتحتوي الفاكهة الصفراء الاستوائية على بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي لا تقلل الالتهاب فحسب، بل تحافظ أيضاً على ضغط الدم تحت السيطرة، ويخفف المحتوى العالي من الألياف من الإمساك.



4 . القرع

بصرف النظر عن وجود نسبة عالية من الماء، فإنه يحتوي أيضاً على فيتامين: C وB وK وA وE، بالإضافة إلى الحديد والفولات والبوتاسيوم والمنغنيز والألياف القابلة للذوبان، كل هذه العناصر الغذائية تساعد على تعزيز المناعة والمساعدة في الهضم.



5 . ماء جوز الهند

ماء جوز الهند منخفض للغاية في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، كما أنه يوفر نسباً عالية من البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والمعادن لجسمكِ.



6 . بذور الريحان

تعد بذور الريحان من أشهر البذور الغنية بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم وحمض ألفا لينولينيك والألياف القابلة للذوبان، ما يساعد في الترطيب ومستويات السكر في الدم والهضم.

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