أفضل زيوت الوجه لجميع أنواع البشرة

الوكيل الإخباري - هناك سبب يجعل العلامات التجارية للعناية بالبشرة تروج لاستخدام الزيوت الطبيعية في جميع منتجات التجميل الخاصة بها. لكل أنواع البشرة، ليس فقط البشرة الجافة ولكن البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب أيضاً، يمكن ان تتحسن وتصبح أكثر صحة مع استخدام النوع المناسب من زيت الوجه.

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الزيوت الطبيعية مفيدة لكل أنواع البشرة وهناك زيوت مختلفة لكل بشرة. ربما سمعنا أنه لا يمكن استخدام زيوت الوجه للبشرة المعرضة لحب الشباب أو الحساسة، ولكن إذا استخدمت النوع المناسب من الزيت، فستظهر النتائج في فترة قصيرة. لقد قمنا بتحضير قائمة ببعض الزيوت التي يمكن استخدامها على وجهك حسب نوع بشرتك للحصول على بشرة صحية ومشرقة.



في ما يلي قائمة بزيوت الوجه التي تعمل لكل أنواع البشرة:





للبشرة العادية



أفضل الزيوت التي تعمل للبشرة العادية هي تلك التي لا تكون ثقيلة جداً. يعمل زيت جوز الهند بأعجوبة مع نوع البشرة الطبيعي وله فوائد مختلفة بخصائصه المضادة للشيخوخة وإنتاج الكولاجين بينما يغذي البشرة. يزيد من مرونة الجلد مما يؤخر من علامات الشيخوخة، وبالتالي يقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد. يعمل زيت الجوجوبا وزيت المارولا أيضاً بشكل جيد لأنواع البشرة العادية لأنها خفيفة الوزن ويتم امتصاصها في الجلد بسهولة.



للبشرة الجافة



إذا كانت بشرتك جافة وباهتة، فإن زيت جوز الهند البكر الممتاز وزيت اللوز وزيت نواة المشمش سوف يعملان بطريقة سحرية. تحتوي هذه الزيوت على حمض الأوليك الذي يحبس الرطوبة في الجلد ويقلل من بهتان واحمرار وجفاف الجلد. يحتوي زيت اللوز على فيتامين أ الذي يساعد في تقليل الخطوط الدقيقة على البشرة الجافة. إنه فعال في حالات البشرة الجافة الشديدة مثل الأكزيما.



للبشرة الدهنية



بالنسبة للبشرة الدهنية، تعمل الزيوت خفيفة الوزن بشكل أفضل وهي ليست دهنية جداً. لا تسد هذه الزيوت المسام وبالتالي تعمل بشكل أفضل على أنواع البشرة الدهنية. زيت شجرة الشاي وزيت بذور العنب وزيت الأرغان هي الأفضل للبشرة الدهنية. نظراً لخصائصها المضادة للبكتيريا والقابضة، تساعد هذه الزيوت على تقليل حب الشباب وإزالة انسداد المسام.



للبشرة المختلطة

تعمل زيوت المارولا و الجوجوبا وبذور الكتان بشكل جيد على أنواع البشرة المختلطة للحفاظ على رطوبة البشرة مع منعها من حب الشباب. يتم امتصاص كل هذه الزيوت بسهولة في الجلد وتعمل أيضاً على التحكم في إنتاج الزيت. يمكن وضع هذه الزيوت أثناء الليل قبل وضع المرطب.



للبشرة الحساسة



نظراً لأن أنواع البشرة الحساسة تتطلب عناية إضافية، فإن الزيوت الخفيفة مثل زيت الصبار وزيت المورينغا تعمل بشكل أكثر فاعلية على أنواع البشرة هذه. كما أنها تمنع حب الشباب وتقلل من التهابات الجلد واحمراره. يحتوي زيت المورينجا على خصائص مضادة للأكسدة تزيل الجذور الحرة وتقلل من الشيخوخة المبكرة. من ناحية أخرى، يحتوي الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا ويوازن البشرة الدهنية ويقلل من حب الشباب.



ملاحظة:



نأمل أن تساعدك قائمتنا على تضمين زيوت الوجه المناسبة في نظام العناية بالبشرة اليومي حسب نوع بشرتك. ومع ذلك، نوصيك بالتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية قبل البدء في أي نظام جديد للعناية بالبشرة. قومي أيضاً بإجراء اختبار التصحيح قبل استخدام أي منتجات جديدة مباشرة على وجهك.

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