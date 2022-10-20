أفضل طرق طبيعية لزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة .. تعرفي عليها

الوكيل الإخباري - أفضل طرق طبيعية لزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة تساعد على منح وجهك الإشراقة والإطلالة الشبابية الخالية من خطوط التجاعيد والتقدم في العمر. فالتقدم في العمر يقلل من مرونة البشرة وتبدأ مادة الكولاجين بالإنخفاض، لذلك فتطبيق خلطات طبيعية تساعد على إعادة مرونة الجلد، فاليك أفضل طرق طبيعية لزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة.





اضافة اعلان

ما هو الكولاجين



الكولاجين هو عبارة عن بروتين موجود بأجسامنا بمعدلات كبيرة، وهو مسؤول عن تغيير وإصلاح الأنسجة للحصول على بشرة مشدودة بمظهر شبابي ولتأخير علامات الشيخوخة. فقد يقل الكولاجين مع التقدم في العمر، وتصبح البشرة مترهلة وباهتة، ولكن يمكنك إعادة نشاطها باتباع الطرق الطبيعية.



أطعمة تساعد في زيادة الكولاجين







بذور الكتان



يعد بذور الكتان مصدرا رئيسيا لدهون أوميغا 3، الذي يساعد في زيادة إنتاج الكولاجين، فكلما زادت هذه الدهون في الجسم، كلما ساعدت على منع ظهور التجاعيد، لذلك أكثري من إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي، فملعقة كبيرة كل يوم من بذور الكتان تساعد في زيادة إنتاج الكولاجين.



الأطعمة الغنية بفيتامين سي



يلعب فيتامين سي دوراً فعال في عملية إنتاج الكولاجين، لذلك أكثري من الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون والطماطم والفراولة وتمتعي ببشرة شبابية حيث يزيد إنتاج الكولاجين.

أساليب طبيعية لإنتاج الكولاجين







تدليك الوجه لتعزيز إنتاج الكولاجين



يساعد تدليك الوجه في تعزيز إنتاج الكولاجين وتغذية عضلات الوجه، مما يؤدي إلى تسريع الدورة الدموية وتنشيطها، فهذا يضفي مظهراً منعشاً وشاباً على البشرة.



تطبيق الكريمات لتعزيز الكولاجين



تساعد الكريمات الغنية بالكولاجين إلى تحسين البشرة وإعادة شبابيتها، لذلك فتطبيق مستحضرات غنية بالكولاجين تساعد في التغلغل داخل الطبقات العميقة من الجلد وبالتالي تحسين البشرة. فجربي كريم نهار مرطّب ومضاد للتجاعيد بالإضافة إلى كريم ليلي معزّز لمتانة البشرة ولتعزيز إنتاج الكولاجين والإلستين بشكل طبيعي.



الترطيب لتنشيط إنتاج الكولاجين



يعد شرب الماء بكميات كبيرة والإكثار من الفاكهة والخضار الغنية بالماء إلى تنشيط إنتاج الكولاجين، لذلك إشربي على الأقل ثماني أكواب من الماء يومياً للحفاظ على بشرة مرنة ونشيطة.



الحدّ من استهلاك السكر



التقليل من إستخدام السكر في الأطعمة يساعد بشرتك على الحفاظ على مرونتها ويخفف من أضرارها وذلك لأن كثرة الغلوكوز يؤدي إلى إثقال الكولاجين ليصبح أقل ليونة مما يجعل البشرة جافة ومملة.





خلطات طبيعية سهلة لزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة







خلطة بياض البيض مع عصير الليمون

خلطات لزيادة الكولاجين في البشرة تتضمن خلطة بياض البيض مع عصير الليمون، إذ يعد بياض البيض غنياً بمكونات رئيسية تساعد في إنتاج الكولاجين. أما عصير الليمون يساهم في زيادة مادة الكولاجين في الجلد ويمنع ظهور التجاعيد. اخلطي في وعاء بياض بيضة واحدة مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وامزجي المكونات معاً حتى تتجانس ثم طبقيها على بشرتك واتركيها لمدة 15 دقيقة. بعدها إغسلي بماء دافئ وكرري هذه العملية مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة مشرقة وخالية من التجاعيد.



خلطة الأفوكادو والكيوي للوجه



خلطات لزيادة الكولاجين في البشرة تشمل تطبيق الأفوكادو مع الكيوي للحصول على بشرة مشدودة، نضرة، ومشرقة. فالأفوكادو مثالي في شد البشرة وتعزيز عمل الكولاجين وتجديد خلايا البشرة، أما الكيوي فهي فاكهة رائعة غنية بفيتامين سي التي تساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد مما يجعل بشرتك مرنة ورائعة. فضعي نصف لب من الكيوي مع ربع حبة من الأفوكادو في وعاء وقومي بهرسها جيداً، ثم إغسلي وجهك بعد 30 دقيقة وتمتعي بأفضل النتائج مع تكرار هذه العملية بشكل أسبوعي.





اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هي



