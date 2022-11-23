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الأربعاء، 23-11-2022 03:37 م

أماكن الحبوب في الوجه ماذا تخبرك عن جسدك وصحتك ؟

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الوكيل الإخباري - هل فكرت لماذا تجدين حبوب متكررة فى مكان معين ومحدد فى وجهك ؟ هل يتكرر ظهور الحبوب في نفس المنطقة كل مرة ؟ ربما يريد جسدك أن يخبرك برسالة معينة ، نحن اليوم نقدم لك تحليل لرسم الوجه و انعكاسه على جسدك وصحتك و أسباب الحبوب في الوجه التي ترتبط بدلائل جسدية يعتقد علماء الصين أن شكل الوجه البيضاوي والمثلث والدائري يعطيك انعكاس مباشر عن أمور عدة في جسدك.

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الصورة توضح رسم الوجه ، وتقسيم الوجه لعدة مناطق ، كل منطقة تعكس جزء من جسدك تحمل لك رسالة معينة عليك إستيعابها .

 


 

 


المنطقة 1،3 :


هذه المنطقة تعطيك رسالة بوجود مشكلة في الأمعاء الدقيقة والمثانة ، وعليك ان تطهريهما بكثرة شرب الماء والشاي الأخضر، وتحسين النظام الغذائي الخاص بك عن طريق تجنب الإكثار من السكر والأطعمة المصنعة.


المنطقة 2 وهي مابين حاجبيك :


هذة المنطقة تختص بالكبد ، لذلك فالتغيّر في لون الجلد أو ظهور الحبوب في هذه المنطقة بكثرة يعطيك رسالة تحذيرية للاهتمام بفحص الكبد والاهتمام بنوعية طعامك .

 

 

المنطقة 5 و 9 :


ترتبط منطقة الخدين بالجهاز التنفسي، إذا كنت تدخني فستجدين تغيير في هذة المنطقة يمكن أيضا أن تشير إلى وجود البرد والانفلونزا، أو الربو.



المنطقة 7 الانف :


هذه المنطقة تتصل بقلبك ، عليك الحصول على فحص ضغط الدم والخفض قليلا من اللحوم والصوديوم.

 

المناطق 6 و 8 و 10 حول العينين والأذنين :


تتصل بالكلى لذلك عليك الحصول على المزيد من السوائل في النظام الخاص بكِ والحد من الكافيين.


المنطقة 12 :


وهي الذقن عليك الاهتمام بمعدتك وتسريع الهضم لديك فيجب عليك حينها تناول المزيد من الالياف .


مناطق 13 و 11 جانبي الذقن:


الإجهاد والتغيرات الهرمونية تظهر في هذه المناطق، حاولي الحصول على مزيد من الراحة، وممارسة الرياضة والتفكير في سبل تعزيز الهدوء الداخلي مثل اليوغا أو التأمل.

عليك ان تهتمي بهذه الرسائل فستساعدك كثيرا على تحسين وضعية جسدك

 

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