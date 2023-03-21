أمصال حشو الجلد.. هل هي مفيدة حقاً؟

الوكيل الاخباري - لا شيء أجمل من بشرةٍ محشوة ومشدودة، لذا فإن العثور على منتج يشبه البوتوكس داخل زجاجة هو حلم كل من تحب العناية ببشرتها، لكن ربما تتساءل بعضهن حول ما إذا كان هذا المنتج موجوداً بالفعل.

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وفي حين تحظى الإجراءات التجميلية، مثل: البوتوكس و الفيلر، بشعبية كبيرة بين أولئك اللواتي يتطلعن إلى تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، هناك مصل جديد للوجه يمكنه تحقيق هذه الغاية.



يُقال إن مصل الفيلر يعد بديلاً عن الفيلر، وإن له التأثير نفسه، حيث يأتي مع مكونات تملأ الجلد وتعمل على شد البشرة، تماماً مثل البوتوكس أو الحشو، إذ تعمل معظم أمصال الفيلر باستخدام مكونات ذات حجم جزيئي أصغر يمكنها اختراق الطبقات العميقة من الجلد، لذلك يمكنها العمل بشكل أكثر فاعلية ولمدة أطول، لكن ما حقيقة الأمر؟









فاعلية أمصال حشو الجلد:



حمض الهيالورونيك هو مكون شائع موجود في معظم محتويات المصل، وهو أحد المكونات الرئيسية، التي تعمل على شد البشرة ونفخها، كما يساعد أيضًا على تلطيف ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.



ورغم أن الكثير من الأشخاص يقسمون على أن هذا المصل ذو فائدةٍ كبيرة، يقول الخبراء إن لا شيء يتم تطبيقه موضعياً سوف يملأ وجهك، وكل ما يمكن أن يفعله المصل هو تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد مؤقتاً، مع شد وجهك للحصول على توهج شبابي.



وتذكري أنه حتى يكون الحشو فعالاً، يجب أن يخترق جلدك، وهو ما تفعله حشوات البوتوكس وحمض الهيالورونيك، إذ يقوم الطبيب باستهداف مناطق معينة من بشرتكِ وتزويدكِ بما تحتاجينه، وهو ما لا يفعله المصل.



يمكن أن تساعد أمصال حشو الجلد على تجديد شباب بشرتك:

يتم استخدام الحشوات ذات الخصائص المختلفة عند استهداف مناطق مختلفة من المشاكل، وعلى سبيل المثال تحتاج بعض المناطق إلى حشو أكثر للحصول على نتائج، في حين أن مناطق أخرى تكون أكثر مرونة.

وطالما أنكِ لا تتطلعين إلى استبدال مواعيدك المعتادة بالبوتوكس أو الحشو تماماً، يمكن أن يكون مصل حشو الجلد عنصراً أساسياً رائعًا للعناية بالبشرة لاستخدامه لمنحك مظهراً ناعماً ومشدوداً.



وتذكري أنه في حال قررتِ شراء مصل حشو جلد جديد، فيجب عليكِ البحث عن المنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك والببتيدات وفيتامين (سي) والنياسيناميد، حيث تعمل كل هذه المكونات على ترطيب البشرة وشدها.

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