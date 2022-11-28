أهمية ترطيب البشرة... حمايتها من الجفاف و أكثر

الوكيل الإخباري - إن لأهميّة ترطيب البشرة العديد من الفوائد التي تضفيها على البشرة، ما يستدعي الحرص على الانتظام بذلك، إليكِ هذه الفوائد:

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حماية البشرة من الجفاف وتعزيز صحتها: يجب الحرص على ترطيب البشرة بانتظام؛ وذلك لحمايتها من الجفاف، وحتّى لا تبدو شاحبة اللون، وخالية من الحيويّة.

تعزيز اشراقة ونضارة البشرة: يُساعد الترطيب بشكلٍ يومي على جعل البشرة مُتوهجة، ومُشرقة.

حماية البشرة من المشاكل الجلدية: لأنّ عدم الترطيب للبشرة يُعرّضها للحكّة، والتهيّج، وظهور البقع عليها.

المُحافظة على رطوبة وصحة الجلد: تتسبّب البشرة الجافة بحدوث التشقّقات التي تسمح بانتشار البكتيريا عليها، بالإضافة إلى ظهور العديد من المشاكل الجلدية الأخرى؛ لذلك يجب الحرص على ترطيب البشرة باستمرار، وذلك بعد تنظيفها باستخدام الماء، والغسول المُناسب لنوعها.

أهم الوصفات الطبيعية لترطيب البشرة

هناك العديد من الوصفات المُستخدمة لترطيب البشرة، ومّحاربة جفافها، ومنها:

جل الألوفيرا

تحتوي الألوفيرا على خصائص مُضادّة للفطريات، حيثُ تُساعد على تلطيف البشرة، ومُحاربة جفافها، وتعزيز صحتها، ورطوبتها، حيث يُستخرج جلّ الألوفيرا من ورقة الصبار، فيُوضع على البشرة الجافة، ويُترك عليها مدّة 10-15 دقيقة وتُغسل بالماء الفاتر. وتكرّر الطريقة مرّتين يومياً.

الأفوكادو

يعدّ الأفوكادو من المُرطبات الطبيعيّة، والفعّالة على البشرة؛ حيثُ يُساعد على التخلّص من جفافها، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، والمعادن المُختلفة، مثل: الأحماض الدهنية، وفيتامين (ج)، وفيتامين (هـ)، كما يُساعد على مُحاربة أضرار الجذور الحرّة على البشرة،

الطريقة هي: يُؤخذ لُبّ الأفوكادو، ويُهرس جيداً؛ للحصول على عجينة توضع على البشرة، وتُترك عليها مدّة 10 دقائق ثمّ بالماء الدّافئ و تُكرّر الطريقة مرّتين أسبوعياً.

نصائح لتعزيز صحة ورطوبة البشرة

هناك بعض النصائح التي تساعد على حماية البشرة من التلف، وظهور المشاكل الجلدية عليها، ومنها:

حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارّة: وذلك بوضع الكريم الواقي من أشعة الشمس عند التعرّض للجو الخارجي، والذي لا تقلّ نسبة حمايته عن 15 درجة، مع الحرص على ارتداء الملابس الواقية من أشعة الشمس، مثل: القبعة، والنظارات الشمسية.

الابتعاد عن التدخين: يُساعد التدخين على ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والحدّ من تدفق الدورة الدموية للبشرة، لتبدو البشرة مُملة، وغير حيوية.

اتباع نظام غذائي صحّي ومُتوازن: ذلك بتناول الأطعمة الصحية المفيدة لنضارة، واشراقة البشرة، مثل: الخضراوات، والفواكه، والبروتينات، والحرص على شُرب مقدار كافٍ من الماء؛ للمحافظة على رطوبة البشرة.



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