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الأربعاء، 18-01-2023 11:52 ص

أهمية تنظيف فرش تمشيط الشعر بشكل دائم

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الوكيل الاخباري - العناية الجمالية التي نخصّص لها وقتاً يومياً لا تعني فقط استخدام المنتجات والمستحضرات المخصّصة للبشرة أو للشعر، بل أيضاً الاهتمام بالأدوات التي نستعملها كفرش المكياج مثلاً والاسفنجات وحتّى فرش تمشيط الشعر.

نعم، تحتاجين إلى الاهتمام أيضاً بالفرش التي تستعملينها لتمشيط شعرك وتسريحه، وذلك بشكل دائم ودوري.

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فما أهمية هذه الخطوة؟

في الواقع، تماماً كما ننظّف فرش المكياج لنمنع تراكم البكتيريا والجراثيم عليها، الأمر سيّان بالنسبة إلى فرش الشعر. فهي أيضاً تتجمّع على الفرش ولا بدّ من تنظيفها جيداً لعدم نقلها إلى فروة الرأس. ولو كنت تعانين من القشرة مثلاً، لا ينفع أن تمشّطي شعرك من دون أن تنظّفي الفرشاة من بعدها لأنّك في المرة القادمة ستعيدين القشرة إلى شعرك.

بالإضافة إلى ذلك، تعلق في الفرشاة أيضاً جميع الزيوت والتركيبات التي نستعملها على الشعيرات. وحين لا نهتمّ بنظافة الفرشاة، لن تساعدنا على تسريح شعرنا كما يلزم وقد تؤدي حتّى إلى تلف الخصلات وتقصّفها.

فكيف تنظّفين فرش تمشيط الشعر إذاً؟

تخلّصي أولاً من الشعيرات العالقة في الفرشاة. ثمّ غمّسي الفرشاة في الماء الساخن مع قطرات قليلة من الصابون، واتركيها لمدة 20 إلى 30 دقيقة. وبعد ذلك، اغسليها جيداً بالماء واتركيها حتّى تجفّ بشكل طبيعي.

 

 

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