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الإثنين، 02-01-2023 10:24 ص

إزالة الحناء من الشعر بطرق سهلة جداً

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الوكيل الاخباري - في بعض الأحيان ، يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية مع الحناء في شعرك ، مما يسبب تلفًا وألوانًا غريبة. الطريقة الأفضل والطبيعية الوحيدة لإزالة ورفع الحناء هي الزيت. كلما كان الزيت أثقل ، كان من الأفضل إزالة لون الحناء من شعرك. كيف يمكن استخدام الزيت لإزالة الحناء من الشعر وما هي الطرق الفعالة لإزالة الحناء من الشعر؟

إزالة الحناء من الشعر بالزيت

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أولا كلمة تحذير، إذا كنت تقومين بتطبيق الحناء لسنوات ، فقد تستغرق هذه الطريقة وقتاً طويلاً وذلك لأن الحناء تعمل عن طريق وضع اللون فوق جذع الشعر ، لذلك إذا كنت قد صبغت شعرك بالحناء عدة مرات ، فسيكون هناك الكثير من الألوان لإزالتها.

 
تعتبر إزالة الحناء من الشعر بالزيت طريقة لطيفة لإزالة الحناء ولا تلحق الضرر بشعرك ، ولكن إذا كان شعرك مجعدًا ، فقد تلاحظين أن تجعيد الشعر يتساقط قليلاً.


ما تحتاجيه

زيت عضوي


زيت الزيتون


زيت جوز الهند


شامبو منقي


بلسم


قبعة استحمام

 


طريقة ازالة الحناء من الشعر

يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث بعض البقع على ملابسك، لذا ارتدي قميصاً قديماً وقومي بتغطية جسمك بغطاء حتى لا تتلطخي بالزيت.


ابدئي بغسل شعرك جيدًا بشامبو التنظيف، سيؤدي ذلك إلى إزالة أي منتجات تصفيف يمكن أن تمنع الزيت من إزالة صبغة الحناء بشكل فعال.


اصنعي خليطاً من الزيوت الثلاثة في أجزاء متساوية ، وضعيها على الشعر، يجب أن يقطر شعرك بالزيت.


بعد نقع شعرك بالزيت تماماً ، غطيه بغطاء رأس واتركيه لأطول فترة ممكنة، تساعد الحرارة في الزيت على سحب أكبر قدر ممكن من الصبغة ، لذا استخدمي مجفف الشعر لتسخين شعرك أو الجلوس في غرفة دافئة أو في الشمس.


بعد ذلك ، اغسلي شعرك جيدًا بشامبو التنظيف، ستحتاجين على الأرجح إلى غسل الشامبو مرتين على الأقل لتجنب الشعر الدهني الضعيف. ضعي بلسماً بعد ذلك إذا شعرت أن شعرك بحاجة إليه.

 

 

 

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