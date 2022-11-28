الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطط توسيع الاستيطان بالضفة والقدس

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

سيدة تنعى زوج ابنتها عريس البلقاء بكلمات مؤثرة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس يوم غد

إغلاقات وتحويل طرق في العقبة الجمعة - أسماء

التعليم العالي توضح شروط قبول الطلبة في الدراسات العليا

تركيب المحطة 23 للرصد الزلزالي في الأردن

خطة اسرائيلية للاستيلاء على آلاف الدونمات لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

التربية تنعى الطفلة تالا النابلسي

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الضمان.. وملف صرف الرصيد الادخاري على الطاولة

الإثنين، 28-11-2022 11:12 ص

إليكِ الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة الجافة

بلت


الوكيل الإخباري - غالبًا ما يصب معظم الاهتمام على كيفية تنظيف البشرة الدهنية، ولكن ماذا عن البشرة الجافة؟ إن الاهتمام بالبشرة الجافة لا يقلّ أهمية عن البشرة الدهنية. لكن ما هي الطريقة المثلى التي يمكن استخدامها من أجل تنظيف البشرة الجافة؟ تعرفي عليها في هذا المقال:

اضافة اعلان

 

إليك الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة الجافة.

 

 

 


كشف أخصائيين جمال أن أولى خطوات التنظيف هي إزالة المكياج جيداً ليلاً.


وفي الخطوة الثانية يتم استعمال مستحضر تنظيف مخصص للبشرة الجافة، ويفضل أن يكون في صورة حليب أو زيت أو جل، على أن يحتوي مستحضر التنظيف على مواد ترطيب مثل حمض الهيالورونيك وآلانتوين ومواد تعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة مثل السيراميد والجليسرين والبانثينول والنياسيناميد، مع مراعاة أن يخلو المستحضر من المواد الحافظة.

 


وفي الخطوة التالية يتم تدليك البشرة بمستحضر التنظيف برفق، ثم شطف البشرة بماء فاتر وليس ماء ساخن، نظراً لأن الماء الساخن يتسبب في جفاف البشرة بشكل إضافي، ثم تجفيف البشرة برفق وليس بعنف.

 

و أخيرا تحتاج البشرة الجافة إلى كريم أكثر سمكًا أو تركيبات تعتمد على الزيت و تحبس الرطوبة في البشرة. قومي باستخدام مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك او بتطبيق الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة، و من المهمّ جدّاً تطبيق كريم مرطب ليلي يعالج البشرة من العمق ويحافظ على شبابها، احرصي على استخدام كريم ليلي قبل النوم، وكوني واثقة أنكِ ستنعمين حتماً ببشرة رطبة، ناعمة، صحّية وخالية من الشوائب عند الصباح.

 

 

فيما يلي نقدم لكِ بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على بشرة رطبة:

يُنصح باستخدام الأجهزة التي تعمل على ضخ الهواء المرطّب بنسبة 60% تقريبًا في فصل الشتاء.


لا يُنصح بتجاوز مدة 5-10 دقائق أثناء الاستحمام، إذ يعمل التعرض للماء لوقت أكثر من ذلك على التأثير على طبقة الزيوت في البشرة.


يجب تجنب استخدام ليفة التنظيف على الوجه بتاتًا، كما ينصح بتجنب ملامسة أي من الأسطح الخشنة للوجه.


يُنصح بوضع الكريمات المرطبة بعد غسل الوجه أو الاستحمام.


يُفضل تجنب ارتداء الألبسة الصوفية طويلة العنق والتي تلامس الوجه، إذ يعمل ذلك على زيادة جفاف البشرة و تهيّجها. ﻿

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
اتععهههخ

إليكِ الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة في الصباح والمساء

هخخهخ

5 مستحضرات تجميل تجنّبيها على بشرتك الدهنية خلال حضور مباريات كأس العالم

غعع

علاج فراغات الشعر في مقدمة الرأس بالزيوت الطبيعية

الالعغ

هل يجب غسل الوجه بعد وضع السيروم؟

ؤؤؤؤلغهع

8 نصائح مهمة لمَن تغسل شعرها كل يوم

لاتتن

خلطات سريعة من ماء الأرز للبشرة

أخبار متعلقة
حح

تصبغات البشرة: أنواعها، علاجها وكيفيّة الوقاية منها!

غع8

هل يمكنكِ التخلّص من النمش نهائياً؟ خبراء التجميل يجيبون

فغقفغق

الحدّ من لمعان البشرة بهذه النصائح البسيطة والسهلة

غلغا

توحيد لون الجسم بالليزر: كل ما عليكِ معرفته عن هذه التقنيّة

ةمحط

هكذا تعتنين ببشرتك بعد حمام الشمس

عهمنح

وضعية للنوم تحمي من ظهور التجاعيد على بشرتك