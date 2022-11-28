إليكِ الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة الجافة

الوكيل الإخباري - غالبًا ما يصب معظم الاهتمام على كيفية تنظيف البشرة الدهنية، ولكن ماذا عن البشرة الجافة؟ إن الاهتمام بالبشرة الجافة لا يقلّ أهمية عن البشرة الدهنية. لكن ما هي الطريقة المثلى التي يمكن استخدامها من أجل تنظيف البشرة الجافة؟ تعرفي عليها في هذا المقال:

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إليك الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة الجافة.







كشف أخصائيين جمال أن أولى خطوات التنظيف هي إزالة المكياج جيداً ليلاً.



وفي الخطوة الثانية يتم استعمال مستحضر تنظيف مخصص للبشرة الجافة، ويفضل أن يكون في صورة حليب أو زيت أو جل، على أن يحتوي مستحضر التنظيف على مواد ترطيب مثل حمض الهيالورونيك وآلانتوين ومواد تعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة مثل السيراميد والجليسرين والبانثينول والنياسيناميد، مع مراعاة أن يخلو المستحضر من المواد الحافظة.



وفي الخطوة التالية يتم تدليك البشرة بمستحضر التنظيف برفق، ثم شطف البشرة بماء فاتر وليس ماء ساخن، نظراً لأن الماء الساخن يتسبب في جفاف البشرة بشكل إضافي، ثم تجفيف البشرة برفق وليس بعنف.

و أخيرا تحتاج البشرة الجافة إلى كريم أكثر سمكًا أو تركيبات تعتمد على الزيت و تحبس الرطوبة في البشرة. قومي باستخدام مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك او بتطبيق الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة، و من المهمّ جدّاً تطبيق كريم مرطب ليلي يعالج البشرة من العمق ويحافظ على شبابها، احرصي على استخدام كريم ليلي قبل النوم، وكوني واثقة أنكِ ستنعمين حتماً ببشرة رطبة، ناعمة، صحّية وخالية من الشوائب عند الصباح.





فيما يلي نقدم لكِ بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على بشرة رطبة:



يُنصح باستخدام الأجهزة التي تعمل على ضخ الهواء المرطّب بنسبة 60% تقريبًا في فصل الشتاء.



لا يُنصح بتجاوز مدة 5-10 دقائق أثناء الاستحمام، إذ يعمل التعرض للماء لوقت أكثر من ذلك على التأثير على طبقة الزيوت في البشرة.



يجب تجنب استخدام ليفة التنظيف على الوجه بتاتًا، كما ينصح بتجنب ملامسة أي من الأسطح الخشنة للوجه.



يُنصح بوضع الكريمات المرطبة بعد غسل الوجه أو الاستحمام.



يُفضل تجنب ارتداء الألبسة الصوفية طويلة العنق والتي تلامس الوجه، إذ يعمل ذلك على زيادة جفاف البشرة و تهيّجها. ﻿