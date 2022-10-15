إليك 6 أسرار للحصول على شعر ناعم صحي

الوكيل الإخباري - نشر موقع ستيب تو هيلث الأمريكي تقريرا، استعرض فيه عددا من النصائح للحصول على شعر ناعم وصحي.



وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه لا توجد تركيبة سحرية يمكنها إصلاح الشعر التالف بين عشية وضحاها، لكن هناك في المقابل العديد من الحيل للعناية بالشعر وجعله ناعما دون الحاجة إلى علاجات باهظة الثمن.



وأشار الموقع إلى أن العناية المثالية بالشعر لا تقتصر فقط على اختيار المنتجات المناسبة من شامبو وبلسم، بل تعتمد أيضا على عوامل أخرى منها النظام الغذائي الذي من شأنه توفير العناصر الضرورية لصحة الشعر.



وأوضح الموقع أن هناك العديد من العادات التي يمكن أن تؤدي إلى إتلاف الشعر وتضرره بشدة، مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام المواد الكيميائية وأجهزة التصفيف الحرارية.



ولا يكمن الحل فقط في استخدام منتجات العناية والعلاجات المختلفة، بل في اتباع أسلوب حياة صحي وتناول الأطعمة المفيدة للشعر وتطبيق بعض النصائح.



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اختاري المنتجات المناسبة



يمكن أن يؤدي اختيار الشامبو الخاطئ والعلاجات غير المناسبة إلى إتلاف الشعر. يجب عليك اختيار المنتجات التي تناسب نوع شعرك، سواء كان زيتيا أو مختلطا أو جافا.



كما يجب الحذر من استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات قاسية على الشعر وفروة الرأس مثل لوريث كبريتات الصوديوم.

الاستحمام بالماء البارد



يُعتبر الاستحمام بالماء البارد وصفة رائعة للحفاظ على شعر ناعم وصحي. يفتح الماء الساخن مسام البشرة ويؤدي إلى جفاف الشعر وتساقطه، أما الماء البارد فإنه يحمي فروة الرأس ويساهم في ترطيب الشعر.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين



يُعتبر البروتين مفيدا جدا في العناية بالشعر، لذلك يُنصح بتناوله بكميات كافية.



من الأفضل أن لا تقل كمية البروتين المستهلكة يوميا عن 43 غراما، ويمكن الحصول على البروتينات من الأطعمة التالية:



اللحوم الخالية من الدهون



الدواجن



الأسماك الدهنية



الخضار



منتجات الألبان



البيض



المكسرات



استهلاك الأطعمة الغنية بـ"أوميغا 3"



إذا كنت ترغبين في الحفاظ على شعرك بمظهر صحي وناعم، يجب عليك استهلاك الأطعمة الغنية بـ"الأوميغا 3"، ومن بينها:



أسماك المياه الباردة مثل السلمون والسردين والرنجة



المكسرات والبذور



زيت الزيتون البكر الممتاز



الأفوكادو

عدم غسل الشعر يوميا



لا يُعتبر غسل الشعر يوميا من العادات الصحية رغم أن ذلك قد يمنحك إحساسا بأنه نظيف باستمرار. قد يؤدي تكرار العملية إلى إتلاف الشعر، وتراكم بقايا الشامبو ومنتجات العناية الأخرى، لذلك يُنصح بتجنب هذه العادة السيئة.

التقليل من استخدام المكواة ومجفف الشعر



قد يكون الاستخدام المفرط للمكواة والمجفف وغيرها من الأجهزة الحرارية سببا رئيسيا في إتلاف الشعر. على الرغم من أن هذه الأجهزة تساعد في تسريح الشعر المجعد، إلا أنها تضر به في نهاية المطاف، لذلك يُفضل استخدامها في مناسبات قليلة مع وضع الكريمات المناسبة بعدها.

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