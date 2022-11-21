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الإثنين، 21-11-2022 11:21 ص

إن أردتِ إدخال فيتامين سي إلى روتينكِ الجمالي، فاحرصي ألّا تمزجينه مع هذه المكونات!

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الوكيل الإخباري الفيتامين سي، واحد من أكثر المستحضرات المُفيدة للجلد والتي تدخل في روتين عناية بشرة معظم السيدات حول العالم. يُستخدم هذا الفيتامين كمادّة مضادّة للأكسدة، تحمي البشرة من تأثير العوامل الجويّة والملوّثات الخارجيّة، كما أنّه يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة. بالرغم من فعاليته وتأثيره الجيد على البشرة، إلّا أن استخدام فيتامين سي يتطلب عناية وانتباه. كيف؟ نقصد بذلك أنه من الضروري الإنتباه إلى المكوّنات التي نستخدمها أو نمزجها مع الفيتامين سي. من هنا، جمعنا لكِ في ما يلي كل المكونات التي عليكِ استخدامها مع فيتامين سي وأخرى عليكِ تجنبها.

مكوّنات لا يمكن مزجها مع فيتامين سي

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ريتينول مع فيتامين سي : أظهرت بعض الدراسات الجديدة بأن دمج الريتينول والفيتامين سي معاً، قد يساعد في محاربة علامات الشيخوخة. لكن مع ذلك، فإن أطباء الجلد لا يوصون في دمج هذين المكوّنين معاً، لأنّه من الممكن أن يسبّب ذلك مشاكل في البشرة مثل التهيّج والحساسية. لكن من ناحية أخرى، يمكن أن يعملان جيداً إن تمّ استخدام الريتينول والفيتامين سي بشكل منفصل، أي واحد صباحاً وآخر مساءً.


بنزويل بيروكسايد مع فيتامين سي : بحسب أطباء الجلد، من المستحسن عدم استخدام الفيتامين سي والبنزويل بيروكسايد سوياً، لأنهما ممكن أن يتفاعلا سوياً ويسببان تهيّج واحمرار في البشرة.

 

نياسيناميد مع فيتامين سي: النياسيناميد أحد المكونات التي لا تتوافق مع فيتامين سي، إذ تتضائل فعاليتهما بشكل ملحوظ عند استخدامهما سوياً، لذا من المفضّل استخدام كل مكوّن في وقت مختلف عن الآخر

 

مكوّنات يمكن مزجها مع فيتامين سي

 


أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي مع فيتامين سي: إن استخدام هذين المكوّنين سوياً يعملان على تعزيز النتائج وزيادة فعاليتها، وما من أضرار ممكن أن تظهر على البشرة.


كريم واقي شمس مع فيتامين سي: بحسب أطباء الجلد، يُنصح دائماً بتطبيق فيتامين سي قبل كريم واقي الشمس لأنهما يكملان عمل بعضهما.


مضادات أكسدة مع فيتامين سي: يمكنكِ مزج هذه المكونات سوياً، فهي لا تسبب أي تأثير سلبي على البشرة، بل بحسب أطباء الجلد، إن مزج فيتامين سي مع مضادات أكسدة أخرى تعمل على تعزيز النتائج أكثر فأكثر.

 

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