إن كنت تعانين من إسوداد الأصابع والأظافر.. إتبعي هذه الخطوات

الوكيل الإخباري - تعاني بعض الفتيات من إسوداد عند مفاصل الأصابع ما يشكل لهم حالة خجل في معظم الأحيان ما يدفعهم للبحث عن حلول جذرية للتخلص من هذه البقع الداكنة.

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في هذا المقال سنستعرض بعض الطُرق والعلاجات البسيطة الَّتي يُمكن أن تُساعد على تبييض الأصابع عندما يبدأ لونها بالتغيُّر.





نقع الأصابع في مُنظِّف طقم الأسنان



فمنظِّف الأسنان يحتوي على العديد من المواد الفعَّالة الَّتي تُساعد على إزالة البُقع الصعبة الموجودة على الأسطح البيضاء، وكُل ما يجب فعله هو أخذ قرص من مُنظِّف الطقم، ووضعه في وعاءٍ يحتوي على ماءٍ دافئ بناءً على التعليمات المُرفقة على عبوة المُنظِّف، وبعد أن يذوب القرص تماماً يتّمّ نقع اليدين في المحلول لمُدَّة خمس دقائق، ومن ثُمَّ تُشطَّف اليدين بالماء الدافئ، وتُجفّف، وتُكرَّر العمليّة بضعة مرَّاتٍ في الأسبوع حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة.

خليط عصير اللَّيمون والماء والصابون



تُساعد الخواص الحامضيّة لعصير اللَّيمون على تذويب جُزيئات البُقع عن الأظافر، ويُساعد الماء والصابون على ذلك أيضاً، وهُنا يتّمّ خلط ربع كوب من عصير اللَّيمون، مع كوب من الماء الدافئ، وملعقة كبيرة أو ملعقتين كبيرتين من الصابون السائل اللَّطيف في وعاء زُجاجيّ أو بلاستيكيّ.





الخلّ المُخفّف



لأنَّ الخلّ حامضيٌّ قليلاً فهو يُساعد على إزالة البُقع من الأسطح الصعبة، ويجب استخدام الخلّ الأبيض، حيثُ إنَّ خلّ التُفاح، أو خلّ البلسمك قد يتسبّبان في ظهور بُقعٍ أخرى، ولتحضير هذا الخليط يتّمّ سكب كوب من الماء الدافئ في وعاء، ويُضاف له ملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة من الخلّ الأبيض المُقطَّر، وتُنقع الأظافر لمُدَّة ثماني دقائق، وتُشطَّف الأظافر في الماء الفاتر وتُجفّف، وتُرطب بالكريم أو اللوشن.





معجون البيكنغ صودا



إنَّ البيكنغ صودا مادة قوية جدّاً لإزالة البُقع وللتنظيف، ولامتصاص الروائح، ويُمكن تحضيره بخلط ملعقة كبيرة من الهيدروجين بيروكسيد بتركيز ثلاثة بالمئة مع ملعقتين ونصف من البيكنغ صودا في وعاء صغير إلى أن يتشكَّل لدينا معجون، وباستخدام عود تنظيف الأذن يوضع المعجون أسفل الطرف الظاهر من الأظافر، وتُترك لمُدَّة ثلاث دقائق، وتُشطَّف الأظافر بالماء الدافئ، ويُكرَّر العلاج مرَّة كُل سِتة إلى ثمانية أسابيع.



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