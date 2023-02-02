اتجاهات العناية بالبشرة.. الرائجة في 2023

الوكيل الاخباري - هناك العديد من العوامل المهمة، التي تجب مراعاتها عند اختيار أفضل منتجات واتجاهات العناية بالبشرة. مع كل عام جديد، تتغير التكنولوجيا وتتحسن في عالم الأمراض الجلدية، وهذا يعني أن المعلومات الجديدة لمساعدة النساء على العناية ببشرتهن بأفضل الطرق الممكنة تظهر دائماً، ما يعني أن هناك تحولاً كبيراً في العناية بالبشرة في عام 2023.



بدأت النساء الاهتمام أكثر بالمنتجات التي تستمر لفترة أطول، وتترك البشرة تشعر بصحة أفضل، علاوة على ذلك يتطلب ضمان بشرة صحية وشابة المظهر معرفة الدباغة الذاتية، والمنظفات والمرطبات والأمصال والمزيد، لذا عليكِ أيضاً معرفة اتجاهات العناية بالبشرة لعام 2023، التي سترغبين في معرفتها في أقرب وقت ممكن.



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اتجاهات العناية بالبشرة في 2023:





1 . زيت الكاموميل الأزرق "Blue tansy"



قد تتعرفين على زيت الكاموميل الأزرق للمرة الأولى، لكن عليكِ اعتماده في روتين العناية بالبشرة الخاص بكِ في عام 2023، لما يمنحه لجلدكِ من تأثيرات قوية ومُذهلة، حيث يحتوي على مضادات التهابات عالية تزيل حب الشباب وتمنع البكتيريا التي تسبب البثور، فضلاً عن مضادات الأكسدة التي تعزز جمال ونعومة بشرتكِ.





2 . الببتيدات Peptides



يعتقد أن الببتيدات عنصر بشرة للمهتمات بإتقان روتين العناية بالبشرة المضاد للشيخوخة، وتساعد الببتيدات بشرتكِ على خلق المزيد من الكولاجين من خلال التحفيز، وبمجرد أن تشعري بالراحة عند استخدام الببتيدات بشكل منتظم، قد تبدئين ملاحظة انخفاض كبير في الخطوط الدقيقة والتجاعيد على وجهكِ.



وتساعد الببتيدات على تقوية حاجز بشرتك، ما يساعد خط الدفاع الرئيسي هذا على أن يصبح قوياً قدر الإمكان، وعندما تكون بشرتكِ أكثر مرونة، فإنها تجعلك أكثر شباباً، والببتيدات رائعة عندما يتعلق الأمر بخلق المزيد من المرونة.





3 . معززات البشرة "Skin boosters"



تعد معززات البشرة "Skin boosters" واحدة من أحدث التقنيات في عالم الجمال، والتي أحدثت فارقاً كبيراً للغاية، فهي علاج قابل للحقن، يؤدي إلى تحسين الترطيب والمرونة والملمس والمظهر العام لبشرتكِ.



ويتطلب العلاج حقن حمض الهيالورونيك، الذي يضيف طبقة من المادة اللينة الشبيهة بالهلام أسفل الطبقة العليا من بشرتكِ، وسيؤدي اختيار معززات الجلد إلى زيادة إنتاج الكولاجين مع تقليل أي علامات شيخوخة حالية قد تلاحظينها.

4 . السكينيماليزم "skinimalism"



صيحة السكينيماليزم من أبرز صيحات التجميل المنتشرة مؤخراً بين أوساط النساء، ويروج لها كثيراً من خلال المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يساعد استخدام منتجات أقل وأكثر تأثيراً على نمط الحياة البسيطة والسريعة التي نعيشها.



واتجاه الجمال هذا مثالي لأي امرأة تريد توفير أكبر قدر ممكن من الوقت والمال في العام الجديد، ومن السهل توفير وقتك وأموالك إذا اتبعت اتجاه "skinimalism"، لأنه يعني ببساطة تضييق نظامك إلى أساسياته ومكوناته الأساسية.

5 . صيحة "Slugging"



تعني صيحة "Slugging" تغطية وجهكِ بهلام الفازلين البترولي، والنوم بهذه الطريقة طوال الليل، بعد تطبيق منتجات روتين العناية الليلي الخاص بكِ، بمجرد أن يتم رفع وجهك بالكامل، ويمكنكِ الراحة بسهولة مع العلم بأنك ستستيقظين بتوهج مشرق ورائع.



والسبب في أن "Slugging" يساعد وجهكِ على الاحتفاظ بالترطيب طوال الليل هو محاصرة الماء، وإبعاد البكتيريا السيئة، ويمكن أن يؤدي إلى بشرة ناعمة تماماً للأطفال.

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