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الأربعاء، 08-05-2024 12:57 م

الأشقر المشمشي مثالي لصاحبات الشعر المجعّد

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الوكيل الإخباري - بعد انتهاء فصل الشتاء الذي كان غنياً بألوان الشعر على اختلاف درجاتها، يتجه خبراء الشعر في فصلي الربيع والصيف إلى صبغات الشعر بالألوان الفاتحة، من بينها لونٌ يحظى بشعبية كبيرة وهو اللون الأشقر المشمشي الذي يعتبر نسخة أخف وأكثر جاذبية من اللون الأحمر الذي نراه كثيرا في الأيام الباردة ويناسب كثيرًا ذوات الشعر المجعد.

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إذا أردت استخدام اللون الوردي الثقيل مع اللون الأشقر المشمشي، فهو لن يبرز تجعيدات شعرك فحسب، بل قصة شعرك أيضًا، وستبدين جذابة وجريئة وملفتة للنظر. 

إذا كنت تحبين اللون الوردي، ولكنه ليس مناسبًا لك لأسباب عدة، فيمكنك الاتجاه إلى الأشقر المشمشي مع ميلٍ أكثر نحو اللون اليوسفي؛ ما يسهل عليك الانتقال في نهاية الصيف إلى لون أغمق مع بدء موسم البرد. 

الهايلايت الأشقر المشمشي سيخلق عمقًا لطيفًا للون، إذا لم يكن لديك شعر مجعد للغاية، فالشعر المموّج، خاصةً عندما يكون على الجانب الأقصر، يعتبر قاعدة رائعة للأشقر المشمشي، لإظهار مدى روعة هذا الشعر خاصة عندما تضربه الشمس.

للحصول على ضوء مميز في شعرك، بإمكانك اللجوء إلى هذا اللون الأشقر الذي يحافظ على لمحة من الأشقر المشمشي للون أكثر حداثة، لا سيما إذا ترافق مع قصة شعر مميزة.

إن كنت لا ترغبين في صيحة الأشقر المشمشي ولكنك تريدين القليل منه، فعليك اللجوء إلى خصلات على الجانبين، لأنها  ستضيء وجهك وتتناسب مع أي لون شعر؛ ما يمنح تجعيداتك جمالًا إضافيًا.

فوشيا

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