الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد للحظة قنص جندي صهيوني وتدمير دبابات في غزة

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

الصناعة والتجارة تؤكد: الدجاج متوفر ورقابة مشددة على السقوف السعرية

استيراد 628 ألف خلوي بـ 51 مليون دينار خلال 4 أشهر

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

فيديو - استعدادات رسمية وشعبية.. الزرقاء تنتظر سيد البلاد

تقرير : نحو 76 مليون نازح في العالم عام 2023

التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء غدا

محتجون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى

سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

الثلاثاء، 14-05-2024 12:30 م

الأظافر تزهو بلون 'الزبدة الصفراء' في الصيف

1178201770


الوكيل الإخباري - زهو الأظافر بلون "الزبدة الصفراء" (Yellow Butter Nails) في صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومبهجة تدعو للتفاؤل والانطلاق.

نعومة وجاذبية
وأوضحت مجلة "Jolie" أن الأصفر بلون الزبدة يمتاز بطابع مشرق وناعم يعكس رقة وأنوثة المرأة من ناحية، ويُضفي على الأظافر لمسة جاذبية تخطف الأنظار من ناحية أخرى.

اضافة اعلان


وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأصفر بلون الزبدة ذا الطابع الباستيلي الحالم يغازل كل أنواع البشرة تقريباً، لا سيما البشرة البرونزية، كما أنه يتناغم مع الأظافر القصيرة والطويلة على حد سواء.
ولإطلالة أكثر جاذبية، يمكن تزيين الأظافر بلون الزبدة الصفراء على نمط "الأظافر الفرنسية" أو مع النقوش الهندسية أو تطعيمات الزهور أو الجزيئات المتلألئة.

 


وأشارت “Jolie” إلى أن الأظافر المزدانة بلون الزبدة الصفراء تتناغم مع فستان صيفي فضفاض أو شورت جينز أو فستان مسائي أنيق.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
pexels-maria-geller-4981460

بعد الصبغ.. لا تغسلي شعرك لمدة 48 ساعة

ع77ع7ع

الأشقر المشمشي مثالي لصاحبات الشعر المجعّد

tbl_articles_article_34839_481e9906344-63d0-4de1-b018-fa62ffc05554_921726_original

كيف يمكن للنساء التخلص من ذقن الفراولة

istock-159041389-1

مزايا وطريقة استعمال كريم الوقاية من الشمس الملون

Tanning-of-the-skin-by-exposure-to-sunlight

مستحضر 'التسمير الذاتي'.. عصا سحرية لبشرة برونزية آسرة

2024418115756925GK

الجينز يكتسي بالرمادي الفاتح في الصيف