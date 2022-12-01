الخميس 01-12-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة يطل على الأردنيين الجمعة

%77 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم نهاية الأسبوع الحالي

حفل زفاف هندي ضخم الاسبوع القادم في البحر الميت

التعليم العالي تعلن نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية- رابط

الزراعة تبدأ بتوزيع الغراس بأسعار مدعومة

الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

استئناف ضخ المياه من الديسي وزي اعتبارا من صباح السبت المقبل

فلسطين تقدم مساعدات مالية لطلبة التوجيهي

الروابدة: على الجميع الوقوف مع الأردن حتى يبقى شامخا

سويسرا تجمد أصولا روسية بنحو 8 مليارات دولار

الخميس، 01-12-2022 02:21 م

الأوردة العنكبوتية تفسد جمالكِ؟ هكذا تتخلصين منها

WhatsApp Image 2022-12-01 at 2.20.33 PM


الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "Jolie" أن الأوردة العنكبوتية المعروفة بإسم الدوالي عبارة عن أوردة صغيرة متسعة تظهر تحت الجلد باللون الأزرق أو البنفسجي، مما يُفسد المظهر الجمالي للسيقان.

اضافة اعلان


وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن ظهور الأوردة العنكبوتية لها أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي والبدانة والحمل وتناول حبوب منع الحمل والجلوس كثيراً في العمل، بالإضافة إلى التدخين وقلة الحركة والتغذية غير الصحية.

 


 

 

وأضافت "Jolie" أنه يمكن التخلص من خلال ما يعرف "بالعلاج بالتصليب"؛ حيث يتم تدمير الأوردة من خلال وضع مادة فيها مثل مادة "بوليدوكانول".
كما يمكن القضاء على الأوردة العنكبوتية من خلال الليزر، والذي يعد مناسباً للأوردة الدقيقة بصفة خاصة.


وللحد من خطر نشوء الأوردة العنكبوتية من الأساس، ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين.


كما تساعد الجوارب الضاغطة الطبية على تنشيط سريان الدم في السيقان، مما يحد من فرص ظهور الأوردة العنكبوتية، لاسيما لدى موظفي المكاتب.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
باغ

تنميل الوجه ... إحذري منها !

فعغع

فوائد ورق الليمون على البشرة والجسم

للل89ع