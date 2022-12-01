الأوردة العنكبوتية تفسد جمالكِ؟ هكذا تتخلصين منها

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "Jolie" أن الأوردة العنكبوتية المعروفة بإسم الدوالي عبارة عن أوردة صغيرة متسعة تظهر تحت الجلد باللون الأزرق أو البنفسجي، مما يُفسد المظهر الجمالي للسيقان.

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وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن ظهور الأوردة العنكبوتية لها أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي والبدانة والحمل وتناول حبوب منع الحمل والجلوس كثيراً في العمل، بالإضافة إلى التدخين وقلة الحركة والتغذية غير الصحية.





وأضافت "Jolie" أنه يمكن التخلص من خلال ما يعرف "بالعلاج بالتصليب"؛ حيث يتم تدمير الأوردة من خلال وضع مادة فيها مثل مادة "بوليدوكانول".

كما يمكن القضاء على الأوردة العنكبوتية من خلال الليزر، والذي يعد مناسباً للأوردة الدقيقة بصفة خاصة.



وللحد من خطر نشوء الأوردة العنكبوتية من الأساس، ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين.



كما تساعد الجوارب الضاغطة الطبية على تنشيط سريان الدم في السيقان، مما يحد من فرص ظهور الأوردة العنكبوتية، لاسيما لدى موظفي المكاتب.

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