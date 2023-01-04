الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 04-01-2023 03:33 م

البشرة وسن الأربعين: اختاري الكريمات المناسبة لإنقاذ بشرتِك

كريمات-العناية-بالبشرة-بعد-سن-الأربعين


الوكيل الاخباري - تأخذ غالبية مشكلات تلف البشرة في الظهور خلال سنوات هذا العِقد. وتمثل تلك المشكلات صدمة تتلقاها غالبية السيدات إذ لا يمكننا تحديد ما بوسعنا أن نقاوم به التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تتزايد أكثر فأكثر، والمسامات التي تتسع حجمًا فتفقد البشرة مرونتها، علاوة على مشكلات تلون البشرة وفرط تصبغها التي تغدو أكثر وضوحًا.

وحريٌّ بنا أن نُشير إلى أنه كلما تقدم بنا العمر كان ما تفرزه بشرتنا من الزيوت المرطبة الطبيعية أقل (ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى انخفاض إفراز الهرمون) فتغدو أكثر جفافًا. ولعل الأمر الأكثر أهمية في هذه المرحلة العمرية هو الحفاظ على بشرتكِ رطبة بشكل يومي، لذا فعليكِ أن تتأكدي أن المستحضرات التي تقومين باستخدامها يدخل في مكوناتها البيبتيدات وإنزيم Q10 لتضمني زيادة الحيوية والمرونة، كذلك تُساعد مجموعة كريم الليل التي تحتوي على بروتين ريتينول في تقليل ظهور التجاعيد.

أما عن التغيرات الأخرى التي نمر بها فمنها أن البشرة تصبح أرَقَّ، وهو ما يرجع جزئيًا إلى أن البشرة تفقد بعضًا من طبقة الدهون الكامنة أسفل الطبقة الخارجية للبشرة (الطبقة الخارجية من البشرة) وخصوصًا الإيلاستين وهو بروتين يوجد في الأنسجة الضامة التي تُمَكِّن الجلد والعضلات من استعادة شكلها الأصلي بعد دخولك في هذه المرحلة العمرية. وتصبح البشرة هشة أكثر كلما انخفضت نسبة هذه المكونات الداعمة، مما يفقدها مرونتها.

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ومع تراجع مستويات الدهون والكولاجين والإيلاستين في البشرة يحدث ما يُعرف بالترهل ويكون أوضح ما يكون في ملامح الوجه.

وبذلك يكون بروتين ريتينويد أو ريتينول من المستحضرات الأساسية لبشرتكِ قبل أن تشرع التغيرات في الظهور، لذا فعليكِ باختيار كريم الليل أو سيروم يدخل فيه الريتينول.

 

 

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