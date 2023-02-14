التدليك بالعسل.. لطرد السموم واستعادة النضارة

الوكيل الاخباري - يبدو أن فوائد العسل لا حصر لها، فعدا قيمته الغذائية الكبيرة، فإنه يستخدم كذلك في الكثير من الوصفات الخاصة بالبشرة أو الشعر، وعلاج الجروح، والكثير الكثير غير ذلك، وقد بات بالإمكان استخدامه في عملية تدليك الجسم، وستكون النتائج مذهلة؛ كونه مادة طاردة للسموم الموجودة داخل أجسامنا.

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وكما ذكرنا سابقاً، فإن قدرة العسل على طرد السموم تشكل السر في أهمية استخدامه بالتدليك، وتمنحه قدرة شفائية كبيرة، وبهدف الحصول على نتائج مضمونة تستخدم تقنية الضخ التي يعرفها خبراء التدليك والمختصون به، وخلال عمليات التدليك، يعمل العسل على تجديد الخلايا الداخلية للجسم، ويساعد في تحسين الدورة الدموية.



ويستطيع الإنسان الشعور بمدى التأثير الحاصل له بعد انتهاء جلسة التدليك بالعسل مباشرة. وعدا طرح السموم، فإن العسل قادر على تحسين الجهاز العصبي للإنسان، وكذلك الجهاز اللمفاوي، وله دور كبير في تحسين مرونة الجسم، ويساعد في نحت الجسم، وزيادة مناعته.













تدليك الظهر

كونه يعتبر علاجاً قوياً لإزالة السموم من الجسم، فإن فرده على الظهر والقيام بتدليكه يعمل على رفع الأنسجة والعضلات، ما يساعد في تخفيف الشعور بالضيق، إلا أن عملية التدليك هذه تحتاج أخصائياً متمرساً، كونه بحاجة للقيام بحركات معينة قد لا يستطيع العامة إتقانها، كما أن التدليك بالعسل يحتاج إلى تقنية "الضخ"، التي لا يعرفها سوى المتمرسين في عملية التدليك.



علاج السيلوليت

نستطيع القيام بهذا العلاج في أي منطقة بالجسم كالذراعين أو الساقين، وأيضاً منطقة البطن، ويكون باستخدام تقنية "الضخ"، وبالإضافة لاستخدام العسل بإمكاننا إضافة أنواع من الزيوت المهدئة، مثل: زيت اللوز أو اللافندر، بعد الانتهاء من تدليكها بالعسل.



إعادة نضارة الوجه

تدليك الوجه والرقبة بواسطة العسل له نتائج كبيرة وسريعة، ويعمل على معالجة البشرة المرهقة، ويمنحك إشراقاً كبيراً، ويمكن تكرير هذه العملية أكثر من مرة خلال الأسبوع، ولا بد من الإشارة إلى أن العسل آمن جداً على البشرة الحساسة.

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