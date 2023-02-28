الجزر.. كيف تستخدمينه لنمو الشعر؟

الوكيل الاخباري - لطالما اشتهر الجزر بقدرته على تحسين الرؤية، لكن هل تعلمين أنه يمكنكِ استخدامه لنمو الشعر؟



الجزر غني بفيتامينات: (A، وB6، وB1، وB3، وB2، وK، وC)، والعناصر الغذائية الأخرى، مثل: الألياف والبوتاسيوم والفوسفور، ويمكن لهذه العناصر الغذائية تحسين صحة الجلد والشعر، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الجزر على العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في نمو الشعر.



الفوائد المحتملة للجزر لنمو الشعر



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يحتوي الجزر على فيتامين (أ)، وهو مادة مغذية قد تلطف فروة رأسكِ، وهذا قد يساعد في مكافحة تساقط الشعر، كما يحسن الجزر القوة الكلية لشعركِ، ويجعله أكثر سمكاً ولمعاناً.



وقد تعمل العناصر الغذائية الموجودة في الجزر، أيضاً، على تحسين الدورة الدموية في فروة رأسكِ، ما قد يساعد في تعزيز نمو الشعر، وقد يمنع الاستهلاك المنتظم للجزر، أيضاً، ظهور الشيب المبكر لشعركِ.





كيفية استخدام عصير الجزر لنمو الشعر:



1. زيت الجزر



يعد تدليك رأسكِ بزيت الجزر الطريقة الأكثر ملاءمة لإدراج هذا المكون في روتين العناية بشعركِ، ويغذي زيت الجزر شعركِ من الجذور، ويحتوي هذا العلاج على زيت الزيتون الذي قد يلطف شعركِ، ويعزز نموه.



المكونات:



جزرة واحدة.



زيت الزيتون.



مبشرة.



جرة زجاجية.



طريقة التحضير:



· ابشري الجزرة وضعيها في وعاء زجاجي.



· يُسكب زيت الزيتون في البرطمان حتى يمتلئ ويُغلق الغطاء

· احفظي بهذا البرطمان في مكان مظلم لمدة أسبوع.

· عندما يتحول الزيت إلى اللون البرتقالي، صفي الزيت وانقليه إلى وعاء نظيف.



· دلكي هذا الزيت على فروة رأسكِ وشعركِ قبل 30 دقيقة من غسله بالشامبو.



2. ماسك الجزر واللبن والموز للشعر:



قد يساعد قناع الجزر والزبادي والموز على منع التقصف، وتعزيز نمو الشعر، ما قد يجعل شعركِ ناعماً وسهل التصفيف، ويمكن أن يعزى هذا إلى العناصر الغذائية المختلفة في المكونات.



المكونات:



· جزرة واحدة.



· ملعقتان كبيرتان من الزبادي.



· موزة واحدة.



طريقة التحضير:



· قطعي الجزر والموز إلى قطع صغيرة.



· اخلطيها في محضر الطعام مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي.



· ضعي قناع الشعر هذا على شعركِ بالكامل، وضعيه على قبعة الاستحمام، واتركيه لمدة 30 دقيقة.



· اغسلي بشامبو خفيف.





3. عصير الجزر والبصل:



يعمل زيت الجزر والبصل في هذا القناع على تعزيز نمو الشعر وترطيبه، كما يعمل عصير البصل على تغذية بصيلات الشعر، فضلاً عن أنه يساعد في مكافحة تساقط الشعر، ويعمل عصير الليمون الغني بفيتامين (ج) على تعزيز الكولاجين، الذي يحفز نمو الشعر.



المكونات:



· جزرة واحدة.



· ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.



· بصلة واحدة.



· ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.



طريقة التحضير:



· قطعي الجزر والبصل إلى قطع صغيرة، وامزجيها في محضر الطعام.

· اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وعصير الليمون فيها.



· ضعي قناع الشعر هذا واتركيه لمدة 15 دقيقة.



· اغسلي بشامبو خفيف.



4 . ماسك الجزر والأفوكادو والعسل للشعر:



يوفر الجزر والأفوكادو العديد من الفيتامينات والبروتينات والأحماض الأمينية، التي قد تغذي فروة رأسكِ، وتعزز نمو الشعر الصحي، ويرطب العسل الموجود في القناع شعركِ ويقوي بصيلاته، كما أن له تأثيرات تكثيف الشعر.



المكونات:



· جزرتان.



· ½ حبة أفوكادو.



· ملعقتان كبيرتان من العسل.



طريقة التحضير:



· قطّعي حبتين من الجزر إلى قطع صغيرة، مع نصف حبة أفوكادو، اخلطي القطع في عجينة.



· أضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل إلى هذا الخليط، حتى تحصلي على تناسق سلس.



· دلكي هذا المعجون على شعركِ وفروة رأسكِ، واتركيه لمدة 30 دقيقة.



· اغسليه بشامبو خفيف.

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