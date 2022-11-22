الحدّ من لمعان البشرة بهذه النصائح البسيطة والسهلة

الوكيل الإخباري - حين نفكّر قليلاً بالصيحات التي سادت المواسم الماضية، نلاحظ أنّ الجميع يتوجّه أكثر وأكثر نحو مظهر البشرة الصحية والنضرة التي لا تحتاج إلى طبقات سميكة من المكياج لإبراز جمالها. وحتّى عند تغطية الشوائب والعيوب، لم نعد نشعر أنّ مستحضر الأساس المستخدم ثقيل على البشرة بل أنّه يغمرها تماماً لنكاد ننسى وجوده حتّى.



والتوجّه نحو الإطلالات الطبيعية يعود إلى التركيز الكبير على ضرورة أن تثق المرأة بذاتها من دون أي قناع، فتبرز أجمل الملامح فيها وتخفي ما لا يعجبها من دون أن يشكّل لها ذلك أي عقدة.



وأحياناً، تكون الحلول لمشاكلها الجمالية بسيطة للغاية. فلو أخذنا مشكلة لمعان البشرة في المكياج على سبيل المثال، بخاصّة في حالة البشرة الدهنية، يمكن القول إنّ اتّباع خطوات سهلة يضمن الحدّ من هذا اللمعان والحصول على اللوك المرجوّ. واللمعان الذي نتحدّث عنه في هذه الحالة يختلف عن الإشراقة الطبيعية التي تتألّق بها البشرة.



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لذلك، إليك بعض النصائح البسيطة والسهلة التي تساعدك في الحد من لمعان البشرة عند وضع المكياج لأي مناسبة كان:



عادةً ما يظهر اللمعان على البشرة بسبب الكمية الكبيرة من الزهم الذي يتم إنتاجه. وبالتالي، يمكن أن تساعد بشرتك من خلال تعزيز صحّتها والحرص على شرب كمية كبيرة من الماء واتّباع نظام غذائي متوازن يضمن إمدادها بكل ما تحتاج إليه من فيتامينات وعناصر غذائية مفيدة لها و لوظائفها.



عند تقشير بشرتك، حاولي اختيار منتج لطيف ويُنصح بأن تكون تركيبته سائلة وتحتوي على حمض الساليسيليك. فأنت ترغبين في التخلّص من الجلد الميت، ولكن لا تريدين القسوة على بشرتك كي تكون العناية بها معتدلة ولطيفة على الدوام.



تأكّدي من وضع المكياج على بشرة نظيفة، أي بعد تطبيق روتين عناية بسيط بها. ويعني هذا أنّه عليك تنظيف بشرتك وتطبيق المرطّب عليها وأي علاج يحدّ من إنتاج الزهم قبل الانتقال إلى وضع أي من مستحضرات المكياج حتّى البرايمر.



أحسني اختيار البرايمر الذي تضعينه على بشرتك، بخاصّة أنّ العلامات التجارية تقدّم تركيبات مختلفة تلبّي كل منها احتياجات خاصة. وفي هذه الحالة، اختاري برايمر يعزّز المظهر المات ويمنع لمعان البشرة كما ويقلّص مظهر المسام. بالإضافة إلى ذلك، اختاري كريم الأساس بالمواصفات ذاتها.



لا تنسي استعمال البودرة، فهي بالفعل قادرة على تحويل مظهر الوجه. والنتيجة التي تمنحك إياها فورية! فبعد وضع كريم الأساس والكونسيلر، ابدئي بتطبيق طبقة رقيقة من البودرة على كامل الوجه. بهذه الطريقة، تتخلّصين من اللمعان المزعج وتضمنين الحفاظ على مكياجك لساعات أطول.



لو لم تستعملي يوماً أوراق امتصاص الزيوت، حان الوقت لتفكّري فيها جدياً. فهي بالفعل فعّالة في امتصاص الزيوت وتحويل وجهك من لامع إلى مات، تماماً كما تريدين.

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