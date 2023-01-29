الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

حزن بعد وفاة رقيب دفاع مدني الشاب أبو دلبوح بحادث

مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان

العسعس: 41 مليون دينار كلفة تحمل الحكومة لرواتب المتقاعدين العسكريين الذين لم يكملوا سن 45 عاما

جيش كوريا الجنوبية يعزز حالة الطوارئ بعد إطلاق نار قرب الحدود الشمالية

الأمن العام: إعلان التجنيد الذي يجري تداوله غير صحيح

تحذير أمني لملايين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي

ترقب عالمي لقرار الفيدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

وزير المالية: مستحقات الضمان الاجتماعي على سلم أولويات الحكومة

بيان صادر عن وزارة الزراعة حول ما يتم تداوله عن انتشار الحمى القلاعية

السفارة الروسية بطهران تعلق على أنباء الانفجارات في إيران

الأحد، 29-01-2023 12:32 م

الزيت أم لوشن الجسم.. أيهما أفضل في روتين العناية بالبشرة؟

8ERZzx2q1umxfx3Nkn8wOGqc6wVy4cJWHiMfPr30


الوكيل الاخباري - يعمل الزيت واللوشن على ترطيب الجسم، ويمتلكان دوراً حيوياً في الحفاظ على البشرة ناعمة ورطبة، لكنهما يختلفان في دورهما واستخداماتهما. ففي بعض الأحيان، يكون اختيار زيت الجسم أفضل، وأحياناً أخرى يكون اللوشن أفضل.

لهذا السبب من الضروري معرفة أيهما مثالي لنوع البشرة وتوقيت استخدامه.

اضافة اعلان

 

 



في ما يلي أبرز الفروق بين الزيت واللوشن:

يعمل الزيت على تجديد الرطوبة الطبيعية وإصلاح الحاجز الواقي الخارجي للبشرة، ويمنع فقدان الرطوبة، ويحتوي على مكونات نشطة فعالة تغذي البشرة، وتعد الزيوت مثالية بشكل أكبر للبشرة الجافة.

فيما يخترق اللوشن البشرة، ويساعد على ترطيبها وتلطيفها وتجديد شبابها، وتساعد التركيبة الكريمية على ترطيب المناطق الخشنة، مثل: المرفقين، والركبتين، والكاحلين، ويعتبر مثالياً لجميع أنواع البشرة، بناءً على مكوناته.

أيهما أفضل؟

يتمتع الزيت ولوشن الجسم بتركيبات وفوائد واستخدامات فريدة؛ لذلك من الأفضل استخدام كليهما، حسب احتياج البشرة.

ويتم استخدام أي منهما اعتماداً على نوع البشرة والمناخ، ويمكن استخدام مزيج من زيت الجسم واللوشن، حيث يتم وضع اللوشن فوق الزيت.

كما ينبغي العلم بأن اللوشن قد لا يكون كافياً للترطيب فقط خلال فصل الشتاء، لذا يجب تضمين الزيوت في روتين العناية بالبشرة لمنع الجفاف في البرد القارس.


وفي فصل الصيف، يجب اختيار التركيبات خفيفة الوزن، حيث يمكن الاعتماد على الزيوت أو اللوشنات التي تمتصها البشرة بسرعة، ولا تسبب التعرق.

ويمكن استخدام الزيوت مرتين أو ثلاثاً في الأسبوع كعلاج مغذٍّ لترطيب البشرة وتجديدها، بينما يمكن استخدام اللوشن كمرطب يومي للمساعدة في تهدئة وتنعيم البشرة.

ويعتبر العامل الأكثر أهمية الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند الاختيار بين زيت الجسم واللوشن هو نوع البشرة، فيجب اختيار المنتج بناءً على مستوى الترطيب والتغذية الذي تحتاجه البشرة.

وإذا كنتِ في حيرة بين المنتجين، فقومي بتجربتهما معاً، واستخدمي بضع قطرات من الزيت بعد الاستحمام، ثم استخدمي لوشن الجسم المفضل كلما شعرتِ بجفاف بشرتكِ، من أجل تعزيزها بالترطيب.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج


 




 

 


 

إقرأ ايضا
يفغاف

لتفادي مشاكل البشرة.. قواعد أساسية عليكِ اتباعها عند استخدام غسول الوجه

كيفية-شد-الجلد-المترهل-بعد-فقدان-الوزن2

كيفية شد الجلد بعد إنقاص الوزن

3648156-301775336

من مطبخك.. اصنعي مجموعة من مقشرات الشفاه بطريقة سهلة وطبيعية

6301156-729268282

متى يجب أن تقلقي من نمو الشعر في وجهك؟

كيف يتذوق الجنين الطعام في بطن أمه

هل الجنين فعلاً يتذوق الطعام؟

تىةتنزىت

حيل لتجنب علامات التمدد خلال الحمل

أخبار متعلقة
نتهخ

كيف تختارين كريم الأساس لبشرتكِ شتاءً؟

tbl_articles_article_29957_427359b4768-24a2-4eb6-a46a-f285e10a6556

استخدامات مذهلة لـ«ماء الورد» في علاجات البشرة.. تعرفي عليها

ماسك-غارنيه-بين-الفوائد-والأضرار

علامات تدل على أن غسول الوجه يضر بشرتك

206365

فوائد زيت نخالة الأرز للبشرة ستجعلك لا تستغنين عنه

ا9عهه909

أسهل الحميات! هكذا تخسرين الوزن من دون التأثير على جمالك

عهخ

8 فوائد للحبق رقيق الأزهار على البشرة والشعر وكيفيّة استخدامه